原标题：上海进一步放宽廉租住房准入标准

新华社上海12月29日电（记者郑钧天）记者29日从上海市房屋管理局获悉，上海廉租住房相关政策标准将从2022年1月1日起开始调整，以进一步扩大廉租住房政策受益面、提高廉租住房保障水平。

此次政策标准调整的内容主要包括：放宽收入和财产准入标准，调整保障家庭分档区间标准,提高租金配租家庭租赁补贴标准，限定最大补贴面积标准等。

在准入标准方面，3人及以上家庭的收入准入标准从家庭人均月可支配收入3300元以下调整至4200元以下，财产准入标准从家庭人均12万元以下调整至15万元以下。1人、2人家庭及因病支出型贫困家庭的收入和财产准入标准，继续在3人及以上家庭基础上上浮10%。

为更好满足保障家庭基本居住需要，上海市对租金配租家庭的租赁补贴标准也作了对应调整。调整后，全市廉租保障家庭的租金补贴水平将总体提升近30%。此外，上海首次在全市将租金配租家庭的最大配租面积统一限定为居住面积45平方米，更加精准体现廉租住房“保基本”制度定位要求。

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