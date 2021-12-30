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《“十四五”原材料工业发展规划》印发 提升原材料工业保障引领制造业能力

2021年12月30日08:31 | 来源：新华网
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原标题：《“十四五”原材料工业发展规划》印发 提升原材料工业保障引领制造业能力

　　新华社北京12月29日电（记者张辛欣）记者29日从工信部获悉，工信部联合科学技术部、自然资源部印发《“十四五”原材料工业发展规划》，提出到2025年，原材料工业初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局，到2035年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，产业体系安全自主可控。

　　原材料工业包括钢铁、有色金属、建材等行业，也包括新材料产业，是实体经济的根基。我国是原材料工业大国，2020年原材料工业增加值占规模以上工业的27.4%。

　　工信部原材料工业司司长陈克龙说，规划提出了“十四五”期间的总体发展方向和中长期发展的目标。到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强，增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定，新材料产业规模持续提升。

　　规划提出，推动原材料工业供给高端化水平不断提高，结构合理化水平持续改善。粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平。发展绿色化水平大幅提升，产业数字化转型效应凸显。

　　值得一提的是，规划强调，体系安全化基础更加扎实，战略资源保障能力大幅提升，形成基本稳定的资源保障体系。重点行业关键生产工艺技术及装备自主可控水平大幅提高，产业链断点堵点显著减少。

　　为保障各项任务顺利落地落实，规划部署新材料创新发展、低碳制造试点、数字化赋能、战略资源安全保障、补链强链等工程。

(责编：赵竹青、陈键)

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