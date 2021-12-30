作为我国移动通信基础设施建设的“国家队”和5G新基建的主力军，中国铁塔股份有限公司（以下简称中国铁塔）的210万座通信塔遍布祖国大江南北，助力联结千家万户。未来，这百万座铁塔将获得最新区块链技术的强力加持。12月29日，记者从中国铁塔获悉，公司将依托“长安链”底层技术平台打造铁塔特色应用链，建设发票业务区块链可信数字基础设施。

今年8月底，《北京市关于进一步深化税收征管改革的实施方案》印发，逐步推进区块链技术在税收领域的广泛应用，推动数据自动上链、多方共享。这正契合了中国铁塔的需求。中国铁塔遍及大江南北，站址点多面广，业主构成复杂，产生大量税务、合同、票据等信息，如果事事线下办理，无疑将大大增加各单位人员的工作量。

区块链技术的发展有望破解这一痛点。它具有去中心化、不可篡改、可追溯、可信度高等特点，能够助力确保数据安全和权属安全。日前，中国铁塔联合北京市海淀区税务局，在中国铁塔北京分公司启动试点，依托我国首个区块链软硬件技术体系“长安链”，将相关的合同履约信息、电表信息、支付信息、发票信息、支付费用信息数据“上链”，建设电子发票应用。这一应用减轻了征税、纳税双方的信息不对称，促进了税企全面互信，有望大幅降低税收征管成本。

“中国铁塔依托‘长安链’底层技术平台打造铁塔特色应用链，建设发票业务区块链可信数字基础设施应用场景，有效解决企业获票难的问题，促进中国铁塔实现低成本、高效率、优服务的企业管理目标和集约化、扁平化的运营要求。”中国铁塔信息技术研究院院长叶臻说。

据了解，作为我国首个自主可控的区块链软硬件技术体系，“长安链”融合了区块链专用加速芯片硬件和可装配底层软件平台，为构建高性能、高可信、高安全的数字基础设施提供新的解决方案。长安链生态联盟现有包括央企和头部机构在内的50家成员，皆在聚焦国计民生重点领域，共建长安链协作网络。长安链协作网络已接入政务、税务、司法、金融、医疗、通信、能源、制造等多个关键领域。

叶臻表示，作为长安链生态联盟的首批成员单位，中国铁塔将进一步发挥“长安链”在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用，不断挖掘新的应用场景。（记者张亚雄）

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