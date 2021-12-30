记者 熊 丽

原标题：开局之年稳健前行：“两个领先”彰显强大韧性

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，我们满怀豪情迎来中国共产党百年华诞。

百年变局和世纪疫情交织，世界经济大潮波涛汹涌。

“十四五”开局之年，中国经济如何表现，关乎长远，关乎世界，全球瞩目。面对复杂严峻的国际环境和国内充满挑战的改革发展任务，以习近平同志为核心的党中央准确识变、科学应变、主动求变，勇于开顶风船，善于转危为机，我国经济保持稳定发展，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，中国经济巨轮无惧风浪稳健前行。

“两个领先”彰显强大韧性

做好全年经济社会发展工作、迈好“十四五”时期我国发展第一步，至关重要。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，不断加强和改善宏观调控，在经济发展和疫情防控两个方面均保持全球领先地位。

前三季度，我国国内生产总值同比增长9.8%，高于6%以上的预期目标；两年平均增长5.2%。尽管三季度受疫情汛情等多重因素冲击增速有所放缓，但短期波动难撼长期大势，全年经济有望实现较快增长。多个国际机构预测，2021年我国国内生产总值将增长8%左右。我国坚持“外防输入、内防反弹”，迅速处置和化解局部地区聚集性疫情，保持全球疫情防控优势地位。

环顾国内，主要宏观指标处于合理区间，实现了较高增长、较低通胀、较多就业的优化组合。1月份至11月份，全国城镇新增就业1207万人，超额完成全年预期目标；全国城镇调查失业率平均为5.1%、居民消费价格同比上涨0.9%，均低于全年预期目标。前三季度，全国居民人均可支配收入同比实际增长9.7%，两年平均增长5.1%，与经济增长基本同步。外汇储备余额连续7个月保持在3.2万亿美元以上，国际收支保持基本平衡。

放眼全球，我国经济总量稳居世界第二，经济增速位居主要经济体前列，生产需求拉动作用持续发挥，在多重冲击下表现出经济总量大、增长速度稳、发展后劲足的强大韧性。中国依然是全球经济复苏的主要贡献者。据国际货币基金组织最新预测，今年我国经济总量占世界经济比重将达到18%左右，连年稳步提高。

“今年全球经济进入疫情冲击后的加快恢复阶段，但经济复苏不均衡不协调、大宗商品价格快速上涨、通胀持续升温等风险挑战也明显增多。我国沉着应对百年变局和世纪疫情，利用好了宝贵的时间窗口，经济延续了持续向好的复苏态势，取得这样的成绩十分不易。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

高质量发展后劲增强

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，是当前和今后一个时期全党全国必须抓紧抓好的工作。2021年，我国经济在“稳”的基础上向着高质量发展坚定地“进”，发展后劲不断增强。

新意更足。天问一号探测器成功着陆火星，神舟十三号载人飞船发射成功，首批国家实验室挂牌……今年以来，国家战略科技力量加快壮大，中小企业创新能力与专业化水平持续提升，科技、工业和生产性服务业实力不断增强，我国全球创新指数排名提升至第12位。以新产业新业态新模式为代表的新动能茁壮成长，智能、低碳、高附加值的新产品快速发展，11月份，工业机器人、新能源汽车产量分别增长27.9%和112%。

绿意更浓。经济发展与生态文明建设协同共进，碳达峰、碳中和工作统筹推进，绿色低碳转型步伐稳健，生态环境保护取得新成效。

“双节”将至，传化化学大江东工厂四车间里，各条生产线均开足马力满负荷生产。“我们新型冷漂催化精炼剂订单已经排到了明年5月份，还在不断追加，现在所有生产线都在加紧生产，以应对供不应求的市场需求。”传化化学大江东工厂副总经理徐佳峰介绍，“仅在12月，我们已为东南亚等市场交付了500吨精炼剂。”

市场主体是高质量发展的微观基础，也是政策“受益者”和“阅卷人”。今年以来，我国扎实做好“六稳”“六保”工作，特别是保就业保民生保市场主体工作，面对疫情灾情影响、大宗商品价格居高不下等给市场主体带来的困难，持续加大保供稳价和助企纾困力度，“放管服”改革向纵深推进，要素市场化配置改革不断深入，有效激发了市场活力。

“2021年我国经济之所以能保持运行在合理区间，取得世界领先的发展成绩，离不开宏观政策发力、企业主体出力。”国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆说。数据显示，我国市场主体达1.5亿户，有力支持了经济增长、劳动就业和居民增收。

新发展格局加快构建

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是一项关系我国发展全局的重大战略任务。

今年以来，我国坚定实施扩大内需战略，强大国内市场优势凸显。居民消费稳步升级。1月份至11月份，社会消费品零售总额同比增长13.7%，基本生活类和升级类商品消费增势良好，网络零售保持较快增长。投资增长总体平稳，1月份至11月份，制造业投资同比增长13.7%，高技术产业投资增长16.6%，社会领域投资保持两位数增长。

坚定不移推进高水平对外开放，对外贸易跑出“加速度”。我国持续推动建设更高水平开放型经济新体制，外资准入负面清单连续第五年缩减，国际经济合作和竞争新优势不断增强。1月份至11月份，全国实际使用外资达10422亿元人民币，同比增长15.9%。今年，我国出口实现逆势快速增长，占全球贸易份额创历史新高。截至11月底，中欧班列累计开行约1.4万列，为全球供应链稳定、抗疫物资保障和全球物价稳定提供了有力支撑。

“过去的一年成绩来之不易，我们经历了风雨，见到了彩虹，积累了做好经济工作的规律性认识。”中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，一是必须坚持党中央集中统一领导，步调一致向前进；二是必须坚持高质量发展，不能“穿新鞋走老路”；三是必须坚持稳中求进，防止急于求成；四是必须加强统筹协调，防止顾此失彼。

实践再次证明：时与势在我们一边，这是我们的定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。

(责编：赵竹青、陈键)