董希淼

原标题：让“路边店”活起来

12月10日结束的中央经济工作会议强调，促进中小微企业融资增量、扩面、降价，帮助中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展。个体工商户是“小微中的小微”，融资难题更加突出。金融机构尤其是中小银行应把个体工商户作为重要服务对象，优化资源配置，积极创新产品，加大支持力度，提升服务质效。

个体工商户是我国市场主体的重要部分。截至目前，全国个体工商户约1亿户，占各类市场主体三分之二。“六保”中的保市场主体，重要的是保小微企业和工商户。微众银行发布的《2021银行用户行为大调研报告》显示，个体工商户在繁荣经济、稳定就业、促进创新、便利群众等方面发挥着独特作用，但是他们平均工作时长12.8小时，近六成个体工商户基本全年无休。特别是近年来，受新冠肺炎疫情和经济下行压力双重冲击，部分个体工商户不仅既面临“费用多、成本高”，而且还遭遇“订单减、需求降”，生存和发展存在着较大困难。

加大对个体工商户的金融支持，是实现“六稳”“六保”、稳固经济恢复的重要举措，将为2022年经济工作稳步开局奠定基础。金融机构要针对个体工商户的特点，研发量身定制的产品和服务。一是要通过设立专项额度、加大内部激励等措施，着力提高个体工商户“首贷”比例，打通金融服务“最先一公里”；二是要完善制度安排、简化业务环节，创新更多的便利续贷、随借随还等产品，持续做好个体工商户续贷工作，降低续贷成本；三是综合运用金融科技、线下调查等多种手段，降低对抵质押等担保方式的依赖，推出更多方便灵活的信用贷款。此外，还要不断优化工作流程、提高审批效率，及时响应个体工商户金融服务需求。对开户、结算、担保等方面的费用，能免则免，能降则降，切实减轻个体工商户综合负担。

应进一步完善多层次、广覆盖的金融机构体系，优化小微金融生态，推动各类金融机构发挥各自优势，形成对个体工商户服务的合力。特别是中小银行要发挥机构层级少、决策链条短等特点，更好地满足个体工商户“短频快急”的融资需求。金融管理部门要加大政策支持和引导，推动中小银行成为个体工商户金融服务的主力军。今年以来，中小银行上市速度加快，年内已有重庆银行、齐鲁银行、瑞丰银行、上海农商行等在A股上市，兰州银行即将登陆深交所。公开上市是中小银行补充资本、提升管理的重要途径，应继续优先支持符合条件的中小银行尽快上市，推动中小银行稳健发展，更好地服务小微企业和个体工商户。还应适当放宽政策限制，支持互联网银行、消费金融公司增加对个体工商户的信贷投放，满足他们的生产或生活需求，充分发挥数字普惠金融积极作用。

12月15日，国务院常务会议决定，将普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，并从2022年起将普惠小微信用贷款纳入支农支小再贷款支持计划管理。这两种方式“量价并举”，有助于推动银行增加小微企业贷款并降低贷款成本，契合小微企业和个体工商户的实际需求。12月20日，1年期贷款市场报价利率（LPR）在保持19个月不变之后，下降了5个基点，有助于进一步降低以中短期融资为主的个体工商户综合融资成本。相关部门还可以进一步探索将个体工商户贷款在普惠小微贷款中单列统计，单独考核，引导金融机构加大支持和服务力度。财政部门、地方政府应完善激励约束、风险共当和分担机制，对个体工商户贷款余额较大、占比较高的中小金融机构进行奖励，对个体工商户不良贷款按一定比例对金融机构进行补偿；政府性融资担保公司要开辟绿色通道，提高服务个体工商户的效率和能力。

支持个体工商户走出困境，应进一步优化营商环境。要通过落实“放管服”改革、打破隐形壁垒等一系列举措，深化供给侧结构性改革，降低个体工商户发展的制度成本，降低个体工商户的税收负担，稳定各类市场主体信心和预期，进一步激发和扩大市场需求，让遍布城乡的个体工商户和“路边店”“夫妻店”等小摊小贩恢复生机，顺利“活”下去，真正“活”起来。

（作者系秦农银行首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员）

(责编：赵竹青、陈键)