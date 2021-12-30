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为青年创新创业搭建实战平台

2021年12月30日08:43 | 来源：科技日报
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原标题：为青年创新创业搭建实战平台

“正大杯”2021年大学生创新创业实战营销大赛总决赛暨农业产业4.0人才发展高峰论坛近日举行。大赛以“创未来 趁现在”为口号，旨在吸引全国各地优秀高校人才团队，打通资本、项目、政策的对接渠道，进一步营造创新创业氛围，促进“高精尖缺”人才引进及优质项目落地，增强科技中小企业创新活力，加速创新要素向企业集聚，为企业高质量发展提供有力的人才支撑。

据悉，大赛于今年4月正式启动。今年的赛事在比赛规模、赛道设置、覆盖地域上有更多突破，在往年实战营销赛道的基础上，增设数字创新赛道，并增加海外报名，吸引了300余所高校、6000多支团队的25000余人参与。本次活动采用线上连线、线下设潍坊和北京两地会场的形式举办。

据了解，大赛打造了国际化的双创交流平台，为青年创新创业搭建更广阔的平台。实战营销赛道从创业、创新、创意三个方面进行比拼，采取营销策划和实战营销相结合的方式选拔出优秀的创新项目团队。数字创新赛道则从创意化、商业化、完成度、展示度四个方面进行比拼，根据参赛团队提供的技术方案选拔出优秀的创新项目团队。

经过两天的激烈比拼，实战营销赛道中，郑州大学正青春团队、内蒙古商贸职业学院CP小厨团队、培华学院赵碧海团队荣获金奖；重庆城市科技学院雾都队、内蒙古大学创业学院胃你而来团队、云南财经大学勇往直前团队获银奖；华中农业大学食汇码头团队、贵州大学勇敢者团队、武汉工程大学YYDS战队、广西科技大学艺颜情清啵团队、南通大学森叔小铺团队获铜奖。数字创新赛道中，山东大学CNSATM团队荣获金奖；中国海洋大学声动科技工坊团队、沈阳航空航天大学智慧农业团队获银奖；湘潭大学29LAB团队、山东财经大学E智驱售团队、华中农业大学智汇牧场团队获铜奖。

本次活动由中国青年创业就业基金会、正大集团主办，潍坊国家农业开放发展综合试验区推进办公室、潍坊市农业农村局、潍坊市人力资源与社会保障局、共青团潍坊市委承办。（记者 操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)

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