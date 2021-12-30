原标题：俄开发太空飞行用多通道发动机

俄罗斯私人航天公司“先进推进系统”（APS）研发出世界第一台能够在多个方向产生矢量推力的多通道等离子发动机原型机。使用这种发动机可以降低成本，执行新的航天任务，甚至能够借助一个服务型航天器将其他航天器送入不同倾角的轨道，还可精准靠近任何天体，以达到清理低轨道太空垃圾等目的。相关研究成果发表在《科学·俄罗斯》电子版上。

研究人员表示，多通道等离子发动机中等离子的产生和加速阶段是完全分开的，这使借助一个发动机产生任意方向的矢量推力成为可能。也就是说，人们无需等待倾斜角度，只需将自己的航天器放到新研制的服务型航天器上，经首条最短航线进入轨道即可。

研发这类发动机的目的是打造一种装置，使其成为电动火箭发动机方面的新突破，并克服老旧系统的严重缺陷，比如单矢量、推力低、总冲量小、产生寄生转矩、需要外部磁场等。

据悉，APS公司耗时两年成功测试了多通道发动机的实验室样机，并研制出原型机，还与合作伙伴莫斯科国立鲍曼技术大学一同开始研发用于飞行试验的航天器，飞行试验将于2023年开展。该公司计划将多通道等离子发动机用于自己的航天运输系统。（记者董映璧）

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