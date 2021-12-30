原标题：我国东北虎种群增长迅速 但近交风险不容忽视

科技日报记者12月27日从东北林业大学获悉，该校姜广顺教授团队12月21日在国际期刊《动物保护》在线发表成果。该成果表明虽然我国野生东北虎种群迅速增长，但其并未摆脱小种群近交威胁的困境。

野生动物的近亲繁殖会导致后代出现较低的生存适应能力，影响种群的可持续生存和发展。因此，小种群近交威胁一直是濒危动物保护研究的热点问题。

姜广顺介绍，20世纪末我国野生东北虎仅存十余只，随着天然林保护工程、自然保护地建立等保护措施的持续推进，近5年监测到我国野生东北虎种群中有20只以上的野生东北虎幼崽，其中老爷岭区域中存在的繁殖种群年平均增长率已达1.51。

然而，研究发现，我国野生东北虎种群的迅速增长并未使其摆脱小种群近交威胁。为探索东北虎小种群发展的限制因素，姜广顺团队一直探索我国野生东北虎种群是否存在近亲繁殖，以及近交是否对东北虎免疫基因多态性、寄生虫载荷量以及肠道菌群结构和功能产生负面影响等，评估近亲繁殖对东北虎种群健康的影响。

该研究历时5年，共采集到野生东北虎粪便遗传样本150份，运用多种分子遗传标记和测序技术研究了我国野生东北虎种群的近交水平、MHC多态性、寄生虫感染和肠道微生物结构和功能，同时探究了近交对这些性状的定量化影响。

研究发现，我国野生东北虎种群现已呈现中等近交水平，个体近亲繁殖水平与感染猫弓首蛔虫载荷量呈显著的正相关，近亲繁殖导致宿主体内致病菌种类和数量增加。（记者李丽云 通讯员孟姝轶）

(责编：赵竹青、陈键)