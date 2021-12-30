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国家版权局：“十四五”版权产业增加值占GDP比重将达7.5%

2021年12月30日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电 （记者赵竹青）据国家版权局官网消息，国家版权局近日印发《版权工作“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，到2025年，版权强国建设取得明显成效，全国作品登记数量超过500万件，版权产业增加值占国内生产总值（GDP）比重提高到7.5%左右，核心版权产业增加值占GDP的比重提高到4.75%左右。

《规划》从进一步完善版权法律制度体系、版权行政保护体系、使用正版软件工作体系、版权社会服务体系、版权涉外工作体系、版权产业发展体系6个方面提出了26项重点任务，包括健全版权法律法规和政策制度，推动修订完善著作权法规和部门规章，制定、修订《中华人民共和国著作权法实施条例》《著作权集体管理条例》《信息网络传播权保护条例》《计算机软件保护条例》和民间文学艺术作品著作权保护条例；坚持全面加强版权保护，推动新业态新领域版权保护，加强版权执法协作，强化社会监督共治，加强长效机制建设等。

《规划》提出，到2025年，版权重要领域和关键环节改革取得重要进展，版权法律制度体系更加完善，版权工作法治化水平大幅提高；版权执法监管不断加强，版权保护水平显著提升；版权社会服务能力明显提高，版权产业高质量发展成效显著；版权涉外工作深入推进，在国际版权体系中的话语权、传播力和影响力不断提升；尊重版权的社会风尚更加浓厚，版权营商环境明显优化，版权保护社会满意度保持较高水平。

(责编：赵竹青、高雷)

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