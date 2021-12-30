统计局：2020年全国体育产业总规模为27372亿元
2021年12月30日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，经核算，2020年，全国体育产业总规模（总产出）为27372亿元，增加值为10735亿元。与2019年相比，总产出下降7.2%（未扣除价格因素，下同），增加值下降4.6%。
从内部构成看，体育服务业增加值为7374亿元，占体育产业增加值的比重为68.7%，比上年提高1个百分点。体育用品及相关产品制造增加值为3144亿元，占体育产业增加值的比重为29.3%，比上年下降1.1个百分点。体育场地设施建设增加值为217亿元，占体育产业的比重为2.0%，比上年提高0.1个百分点。
从增长速度看，受新冠肺炎疫情影响，多数体育产业类别增加值出现下降，其中，体育场地和设施管理增加值下降20.2%，体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务下降16.9%，体育用品及相关产品制造下降8.1%。以非接触性聚集性、管理活动为主的体育服务业增加值保持增长，其中，增速最高的是体育传媒与信息服务，增长18.9%，其次是体育教育与培训，增长5.7%。
图片来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、高雷)
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