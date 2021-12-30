统计局：2020年全国专利密集型产业增加值占GDP比重11.97%
2021年12月30日09:39 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，经核算，2020年全国专利密集型产业增加值为121289亿元，比上年增长5.8%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高3.1个百分点；占GDP的比重为11.97%，比上年提高0.35个百分点。
从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为34194亿元，占专利密集型产业增加值的比重为28.2%；其次是信息通信技术服务业，增加值为26415亿元，所占比重为21.8%，由上年总量第三位上升到第二位；再次是信息通信技术制造业，增加值为24177亿元，所占比重为19.9%；规模最小的是环保产业，增加值为2748亿元，所占比重为2.3%。
从增长速度看，信息通信技术服务业增长15.7%，增长最快。受国内外防疫产品需求旺盛、企业加大安排生产等因素拉动，医药医疗产业增速加快，增长10.1%，比上年提高4.7个百分点。
图片来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、高雷)
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