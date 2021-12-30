人民网北京12月30日电 （记者王连香）近日，由京津冀交通运输部门联合编制的《京津冀交通一体化发展白皮书（2014—2020年）》（以下简称《白皮书》）印发，全面梳理了7年来京津冀交通一体化发展成果。《白皮书》显示，京津冀区域干线铁路和城际铁路主骨架已基本建立，多层级轨道交通网络初具规模，公路交通网络日益完善通畅，机场群、港口群建设成果达国际先进水平，基本形成“四横、四纵、一环”的京津冀网络化综合运输通道格局。

京雄津保形成“1小时交通圈”

根据《白皮书》，截至2020年年底，京津冀区域营运性铁路总里程达1.04万公里，较2014年增长33.6％；三省市高速公路总里程达1.03万公里，较2014年增长29.2％；9个京津冀规划机场全部投入使用，京津冀交通一体化逐步从蓝图迈向现实。

在三省市共同努力下，“轨道上的京津冀”初步形成，区域国家干线铁路建设持续完善，以北京市、天津市为核心枢纽，贯通河北省各地市的全国性高速铁路网已基本建成。根据《白皮书》，区域相邻城市间基本实现铁路1.5小时通达，京雄津保“1小时交通圈”已经形成。北京和天津中心城区与新城、卫星城之间的“0.5小时通勤圈”加速构建，未来将对支撑远距离通勤、引导城镇空间优化拓展发挥日益重要的作用。

7年来，京津冀强化公路交通协同共建，待贯通路、瓶颈路基本消除。《白皮书》显示，3地基本完成国家高速公路网建设任务，京台、京昆、京礼、津石、大兴国际机场高速公路等一大批高速公路建成通车，首都环线高速公路通州至大兴段贯通，京秦、承平等高速公路加快推进，“单中心、放射状”的路网结构得到有效改善。截至2020年年底，三省市累计打通待贯通路、瓶颈路32条段共计2005公里，国家高速公路网首都放射线路段全部打通。

京津冀不断深化港口协同分工和合作，基本形成以天津港集装箱干线运输为重点，巩固河北港口大宗散货运输功能的错位发展、有效互动的良好格局。在航空方面，“双核两翼多节点”的京津冀机场群已经布局完成，机场陆侧交通保障体系不断完善，北京、天津、石家庄三市四大机场均已开通城市轨道交通快线。

38条跨省公交线路服务环京居民出行

7年来，“京津冀综合运输服务示范区”建设成果突出，交通基本公共服务共建共享水平快速提升，智能化、绿色化、均等化水平大幅提高。截至2020年年底，京津冀三省市出行信息纳入“出行云”平台并向社会开放，交通“一卡通”发卡超700余万张，169个二级及以上客运站均实现跨省（市）联网售票、退改签和快捷乘车等功能。

京津冀创新运营模式，加快构建多层级轨道交通服务体系。目前，北京清河站、北京西站和天津站等铁路站已实现铁路与城市轨道交通信息共享、安检互认。北京站、天津站等多个铁路站实现高铁与市郊铁路、城市轨道交通的便捷换乘；38条跨省公交线路常态化运营，服务河北省廊坊市、张家口市等17个县市及地区，日均客运量约27万人次，有力支撑了环京地区居民日常和通勤出行。

货运方面，三省市强化对接，全力推进货运铁路建设、大宗货物“公转铁”等工作。截至2020年年底，北京、天津和河北货物到发铁路运输比重分别达9.67％、20.77％和12.5％，均有较大幅度增长，铁路进港“最后一公里”不断打通，港口大宗货物“公转铁”运输需求基本满足。

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