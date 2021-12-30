12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。中国工程院院士、湖南农业大学学术委员主任刘仲华出席论坛并发表主旨演讲。

中国工程院院士、湖南农业大学学术委员会主任刘仲华

刘仲华认为，中国茶叶已经步入了品牌化的发展时代。进入新的发展阶段，要在政府、行业、企业、茶农的联动下，强力打造区域公共品牌。如何在公共品牌的旗帜下进一步发力，真正使公共品牌的规模、效益与价值得到体现，是我们要深度思考的问题。与此同时，要正确处理好区域公共品牌和企业品牌的关系，防止区域公共品牌空心化，要形成双品牌协同发展的格局，培育区域公共品牌下的龙头企业集群，让茶叶品牌形成真正的行业影响力和市场占有率。

刘仲华表示，要通过科技和文化的协力推进，提升中国茶在国际贸易和全球茶叶消费中的占有率。他建议，中国茶叶的国际市场拓展，要在稳定现有欠发达国家市场基础上向发达国家转移，出口茶类结构要从绿茶绝对主导向多茶类并举转移，产品品质要从中低档茶向中高档茶拓展，产品包装要从散装茶向自主品牌的小包装茶转移，从传统加工茶向深加工茶制品拓展。“在保障茶叶质量安全的同时，只有向机械化、自动化、标准化、规模化发展，才能形成中国茶的国际市场竞争力。”刘仲华说。

在发言中，刘仲华还提到，茶叶消费规模的增长，需要传统茶消费和新茶饮消费的协同作用。未来，年轻人可以成为我国茶叶消费的重要群体。

“科技与文化的联动一定会让中国茶品牌生辉，让品牌价值得到提升，也会有越来越多的人因为了解茶文化而爱上中国茶。”刘仲华提出，“三茶统筹”是中国茶未来发展的动力，要推动茶科技与茶文化融合，协力推进茶产业发展。科技方面，要做优茶品质，保障茶安全，控制茶成本，拓展茶功能。文化方面，要弘扬茶文化，赋能茶品牌，传播茶知识，促进茶消费。科技与文化协力推进，一定会让中国人爱喝中国茶，让全世界爱上中国茶。

(责编：董童、李源)