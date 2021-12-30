原标题：凝聚奋斗力量，浦发银行4家集体、2名个人受到中国金融工会表彰

近期，中国金融工会全国委员会公布了一批表彰决定，对优秀金融集体和个人在聚焦服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革中的突出贡献作出褒奖。浦发银行太原分行长治分行营业部、广州分行营业部、西安分行曲江文创支行、青岛分行崂山支行荣获“全国金融先锋号”称号，郑州分行许昌分行王真、宁波分行杭州湾新区支行徐培培荣获“全国金融五一劳动奖章”。

奋斗在平凡岗位上的浦发人，爱岗敬业、勤勉奉献、攻坚克难，为增强地方经济活力贡献金融力量，精心探索创新产品和服务，紧贴需求优化客户体验，积极破解小微企业融资难题，真诚为群众办实事办好事。

提升服务实体经济质效

服务实体经济是金融发展的本质要求，只有扎根地方经济、服务广大群众，金融事业才能根深叶茂、基业常青。

太行山腹地山高壁陡，地势险峻，交通不便，浦发银行太原分行长治分行营业部通过将“村民申贷”的被动服务转变为“银行送贷”的主动服务，实现“金融服务不出村，村民贷款不出户”。

多年来，长治分行营业部紧紧围绕长治市转型跨越发展大局，主动对接新旧动能转换，加大对污水处理、生态修复等绿色信贷投放力度，累计投放绿色贷款近30亿元，支持了矿山技改、发电厂改扩建、高硫煤清洁利用等多个项目建设，以金融力量守护绿水青山。截至2021年6月末，长治分行营业部总资产规模超100亿元，主要经营指标在当地股份制银行中名列前茅，并获得“中国银行业文明规范服务百佳示范单位”“全国金融系统企业文化建设先进单位”等荣誉。

无独有偶，浦发银行青岛分行崂山支行以服务区域经济为核心，主动融入崂山区发展大局，立足青岛市金融中心、崂山区金家岭金融区定位，与崂山区政府及金家岭金融管委会密切合作，为联储证券等多家金融机构办理增资验资提供全套金融服务，协助崂山区办理多支私募基金托管业务。

在信贷投放方面，资源重点向民营小微企业、“专精特新”制造企业倾斜。疫情期间，崂山支行率先复工，坚守一线，打通金融绿色服务通道，为小微企业纾困解难。包括为青岛市知名医药连锁企业青岛医保城药品连锁有限公司新增授信1000万元，专项用于防疫物资采购；为青岛市专精特新企业青岛镭测创芯科技有限公司办理科技信用贷款500万元，助力企业发展等。

创新引领，为外贸企业发展保驾护航

今年9月30日，中欧班列“长安号”产业链企业外债便利化额度试点业务落地。浦发银行西安分行为陕西远韬供应链管理有限公司办理了15万美元的试点业务，外币融资利率仅为2%。

“通过这项试点政策，符合条件的中欧班列‘长安号’产业链相关企业，可在不超过等值200万美元的外债额度内自主借用外债，有助于降低相关企业的融资成本，提升贸易投融资便利化程度。”国家外汇局陕西省分局人士表示。

这笔业务的背后，是浦发银行西安分行曲江文创支行响应西安建设丝路文化高地、践行“我为群众办实事”便民利企行动的不懈努力。

依托总行跨境金融业务平台，曲江文创支行积极探索创新，先后落地浦发银行首笔线上离岸保理业务、与中欧班列“长安号”合作落地e存管业务、货运代理融资业务，并支持中欧班列数字金融服务平台上线。“虽然身在古城，视野却在全世界，支持中欧班列西安集结中心建设，主动融入‘双循环’新发展格局，浦发人义不容辞。”浦发银行西安分行曲江文创支行负责人如是说。

“只有稳住外贸基本盘，才能实现国内国际‘双循环’。”这句话出自河南许昌一位银行外汇业务人员之口。去年爆发的疫情对进出口企业冲击巨大，很多外贸企业在国内购买原材料的资金都来源于收汇回款，因此及时入账结汇都变得非常重要。“我能做的就是跟时间赛跑，为进出口企业提供外汇金融服务保障。”

王真是浦发银行郑州分行许昌分行的一名工作人员。10多年来，她扎根服务外贸企业第一线、身体力行践行“金融报国”使命担当。从录入国际收支申报数据、打印入账报文、审核单证入账结汇，到整理单证资料、登记业务台账等，每天12小时以上的工作状态，一年中大致要持续3个月。疫情期间，她管理的外汇业务微信群7*24小时不打烊，为企业提供政策传导、业务指南、答疑解惑等服务。

看似一笔笔简单的业务，背后是无数平凡岗位助力实体经济高质量发展的缩影。2020年，许昌分行在外汇管理年终考核评级中取得综合成绩全市第一、A类银行的成绩。2021年前8个月，许昌分行外汇结算量达1.74亿美元，同比增长超过100%。

践行普惠金融使命担当

2019年7月，广东省首个“5G银行网点”和“普惠金融一站式服务中心”正式开业，这家1998年就成立的浦发银行广州分行营业部与时俱进、焕发新颜，再次吸引了人们的目光。通过智慧场景为客户营造更具科技感和温度感的金融服务体验，把科技创新成果转化为客户关心和期盼的金融服务。

在这里，结合5G、人工智能等前沿技术，小微企业及个体工商户可实现从企业注册、开户开卡、公司结算、理财增值、贷款融资到融智服务的全流程在线办理。同时，通过“不动产e登记”平台进行信息共享、电子资料核验、人脸识别，可完成不动产查册、抵押、注销及预告抵押登记等业务，实现中小企业融资材料减半、办理抵押贷款时间压缩70%，最快1天即可完成抵押登记。

践行普惠金融，不仅要有数字化服务，更不能忽视任何一个客户群体，尤其是要帮助面对“数字鸿沟”的银发客群。

傍晚时分，一位老先生拿着沉甸甸的红色行李箱，急匆匆地来到浦发银行宁波分行杭州湾新区支行。“这是我女儿结婚买房子的钱，现金放在家里不安全，今天一定要开张存单。”虽然此时已临近下班，但支行客户经理徐培培毫不犹豫地接下客户递进柜台的300多万元现金，快速准确、一刻不停，1个半小时就清点完毕，老先生当场赞许不已。

老先生不知道的是，徐培培不仅是一名综合柜员，还是“点钞专家”。她曾代表宁波金融工会参加全国首届金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛，获得银行组手工技能三等奖。过硬的专业技能、热情周到的服务、爱岗敬业的职业精神，生动诠释了浦发人“敬业专业、创新有为”的形象。

在加快构建新发展格局的背景下，浦发银行秉承金融为民情怀，立足区域经济、服务产业升级、心系民生普惠，为优化地方金融生态贡献智慧和力量，谱写高质量发展的“浦发新篇章”。

(责编：董童、李源)