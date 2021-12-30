人民网北京12月30日电 （记者王震）记者从海关总署获悉，12月28日上午，英国奥委会和残奥委会首批冬奥会参赛物资抵达张家口赛区崇礼冬奥村。该批货物通过海运方式从天津港入境，主要为笔记本电脑、护目镜、打印机、工作服、沙发等办公用品，数量21件、货重4.32吨，目前存放在崇礼冬奥村。

关员对暂时进境奥运物资开展中期监管作业。海关总署供图

“该批物资系北京冬奥会和冬残奥会张家口赛区首票北京冬奥会参赛国家（地区）奥委会入境物资，标志着张家口赛区各参赛国家（地区）代表团赛事物资入境正式拉开帷幕。”石家庄海关所属张家口海关关长李化说。

为做好北京2022年冬奥会和冬残奥会服务保障工作，石家庄海关设立“北京冬奥会海关专用窗口”，为使用ATA单证册方式暂时进境的奥运物资办理备案、申报及通关手续。成立冬奥会工作专班，厘清工作职责，做好张家口赛区暂时进境奥运物资实际使用情况的中后期监管工作。同时，该关还汇编完成服务保障北京冬奥会工作手册，开展基础业务、工作技能和北京冬奥会知识等专业培训与多场景演练，全力保障高效通关。

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