12月29日，红星美凯龙在扬州召开标杆商场战略发布会暨扬州瘦西湖商场招商会。发布会上，红星美凯龙家居集团执行总裁兼大营运中心总经理朱家桂分享了标杆商场战略的推进规划，并为润扬商场举办标杆商场授牌仪式。

朱家桂表示，标杆商场具有极强的可复制性，是各级城市中教科书级的红星美凯龙商场，是可以实现快速扩张和复制的核心密码，是占据各级市场主力地位的家居商场样板。

红星美凯龙标杆商场战略发布仪式（受访者供图）

红星美凯龙相关负责人介绍，此次发布的标杆商场是红星美凯龙自我重塑的一部分。红星美凯龙正在通过商场分级，通过商品、组织、服务、运营的重新构造，让自身能够更好地适应市场的变化、适应消费者需求。在体量上，标杆商场平均经营面积均超过6万方，是红星美凯龙中高端消费市场主力业态；品牌结构方面，主流品牌经营面积占比超过50%、潮牌经营面积占比在15%以上、进口品牌经营面积占比5%以上。除了经营面积、品牌结构等硬指标，标杆商场还具备包括运营标杆、人气标杆、服务标杆、品牌标杆、口碑标杆及营销标杆在内的“黄金六边形”特征。

除了发布标杆商场战略外，红星美凯龙还在当日启动了扬州瘦西湖商场招商仪式。该负责人表示，未来，红星美凯龙红运营团队将通过主题馆打造和主题馆运营，每年将10-20家传统商场升级为标杆商场。此外，标杆商场还将是1号店和至尊Mall的储备军，每年预计将有2-5家标杆商场升级为1号店和至尊Mall。红星美凯龙有望通过标杆商场、1号店以及至尊Mall战略，对旗下商场进行持续精细化运营。

(责编：曹淼、李源)