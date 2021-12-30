为便于社会公众直接掌握个人名下银行卡信息，强化自身银行卡管理，在中国人民银行的指导下，中国银联联合商业银行践行“支付为民”理念，依托银行业统一APP云闪付开通“一键查卡”服务，支持持卡人查询自己在多家银行名下银行卡开立及使用状况等信息，方便持卡人查询自己长期未使用的银行卡并及时销户，强化自身银行卡管理，防止个人银行卡被不法分子用于电信网络诈骗或者跨境赌博等违法犯罪活动。

据了解，自12月20日起，云闪付APP “一键查卡”功能率先向上海、云南地区用户开放试用。首批参与云闪付“一键查卡”试点的包括工商银行、农业银行、中国银行等14家商业银行，后续随着试点逐步完善、推广，将有更多商业银行陆续加入。

云闪付相关负责人介绍，用户可通过“一键查卡”服务查询名下各商业银行的银行卡数量、银行名称、借贷记属性、卡号的前4位后4位等信息。报告内容根据商业银行反馈的数据生成，卡片信息经过脱敏处理，更好地保护用户信息安全。截至12月29日，云闪付APP“一键查卡”服务已累计成功生成11万份银行卡查询报告。

该负责人还表示，用户登录云闪付APP后，找到“一键查卡”服务栏目点击进入，选择当次查询的商业银行范围，通过身份认证和授权后，即可提交查询申请。申请成功后，云闪付APP将根据各商业银行反馈结果在24小时内生成查询报告。报告生成后，将发送手机短信提醒用户查看。用户通过云闪付APP查询页面入口查看，可以看到名下所持有的银行卡片。由于目前“一键查卡”功能尚处于试点阶段，部分未在银行预留手机号、身份证过期、未开通无卡自助消费业务等情况的银行卡，尚不在可查询范围内。公众若有疑问，可联系发卡银行并以发卡银行掌握的实际情况为准。

据悉，为保护用户权益和信息安全，云闪付APP仅面向已通过实名认证的用户提供个人银行卡申请查询服务，通过交叉认证方式，确保用户本人操作，每次查询前用户需阅读并同意个人银行卡查询相关的授权提示及相关用户协议后，授权银联发起查询。报告生成后，用户在云闪付APP内输入APP支付密码，验证通过后方可浏览报告内容。银联方面表示，不会查看、储存及共享用户的查询结果，7个自然日后系统将自动删除报告。

此外，银行及银联工作人员提示，以投资理财、贷款审批、快递理赔、会员退订、网购刷单、信用卡提额、变更学生账户、注销账户、对接安全认证、归还教育额度等为由，要求进行“一键查卡”的行为均为诈骗。同时，云闪付APP发起查询时，不会要求用户手动输入姓名、身份证号、银行卡号、手机号等个人信息，请谨防钓鱼网站，谨防个人信息泄露。为保障银行卡信息安全，报告仅限本人查询和使用，查询成功后请妥善保管报告，不要轻易向他人透露“一键查卡”短信验证码或查询结果，不要轻易在他人手机上操作“一键查卡”。

(责编：董童、李源)