人民网北京12月30日电 （记者乔雪峰)12月30日上午，大兴机场涿州城市航站楼正式启用。这是大兴机场投运以来运营的第三座城市航站楼，也是继固安城市航站楼后启用的第二座跨省异地城市航站楼，是大兴机场推动京津冀协同发展，落实“交通先行、民航率先突破”的标志性举措。

大兴机场涿州城市航站楼位于涿州市高新区涿州职教园区西南侧，紧邻京港澳高速、京广高铁涿州东站等主要交通。涿州城市航站楼为旅客提供集值机、行李安检、行李托运、机场巴士于一体的顺畅乘机服务。同时，涿州城市航站楼行李运输全流程实现监控覆盖，与大兴机场数据协同共享，让旅客出行安心、放心。

大兴机场涿州城市航站楼地处京南腹地，既能高效服务涿州市的航空旅客，也能有效覆盖高碑店、保定等地区，有力落实了大兴机场“地上一张网”战略，也是践行首都机场集团“服务国家战略、服务地方发展、服务广大旅客、服务航空公司”四个服务的重要范例。

据了解，涿州城市航站楼启用后，涿州至大兴机场的巴士线路也将同步开通，设立涿州城市航站楼及京广铁路主要站点涿州东站两个上客点，全程运行时间约90分钟，航空旅客乘车双向免费。巴士线路运营时间为涿州城市航站楼5:40至20:00，涿州东站6:40至19:10，大兴机场8:00至22:00，基本覆盖主流航班进出港时间。

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