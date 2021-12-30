12月30日，“中信幸福财富品牌升级周年庆典暨跨年演讲”活动在线上举行。本次活动由中信集团牵头，中信银行主办，中信优享+承办，协同中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿和华夏基金5家中信集团金融子公司，以“让财富有温度”为主题，深入探讨财富管理。

中信集团副总经理李庆萍致辞表示，2021年是难忘的一年，立足两个百年历史交汇期，中信集团不负使命。这一年，“中信幸福财富”品牌在不断升级中演绎着“新的故事”，创造着“新的不同”，成就着“新的可能”。

华夏基金总经理李一梅在演讲中分享了“始于专业，忠于陪伴”的理念。她表示，华夏基金一直在探索和完善如何在投前、投中、投后的各个阶段，给予客户全天候、全流程、全覆盖追随式的陪伴服务。近几年在新增客户中，有不少年轻客户群具有很强的基金常识科普需求。因此，华夏基金先后推出了针对基金小白的《懂基会》系列短视频，理财类辩论节目《不辩不明》，面向ETF投资者的《ETF一点就会》节目，以及解答养老疑问的《孙博士养老帮帮堂》等。

“中信信托发展到今天，有多种多样的形式，比如家族信托、保险金信托、慈善信托等。”中信信托副总经理涂一锴说，截至目前，中信信托服务超过3000位客户，规模超过500亿元。

关于健康的资本，中信保诚人寿副总经理崔巍认为，健康分为两个部分，一个是身体健康，另一个则是财富健康，这两个健康共同撑起了享受美好人生的所有可能。把财富建筑在健康之上，把有形的财富和无形的财富共同托举出来，将健康指数做到优化。

关于财富管理的理念，中信银行副行长吕天贵表示，要以财富管理的“长度”“宽度”“温度”，构建中信幸福财富的“新三体”，为客户创造穿越周期的长期价值，提供“不止于财富”的全方位服务，打造“有温度”的银行。

吕天贵认为，财富管理行业的使命，是要解决客户全生命周期里收入曲线和支出曲线的错位，为客户及家庭提供长期陪伴服务。这是一个过程，而非单一的服务或产品。通过“资产配置”、通过提升“全功能”、通过提供“家庭财富规划”来拓展财富管理的宽度。

最后，中信集团业务协同部总经理苏国新表示，中信集团将继续用优质的人才、优质的业务能力服务优质的行业客户，并且在服务的过程中，把诚信作为对待客户的原则和员工工作的基本准则。

(责编：崔元苑、李源)