原标题：纪念中国金融工会成立70周年活动在京举行

七秩春秋，风正时济。12月29日，纪念中国金融工会成立70周年线上直播活动在京举行。

中国金融工会成立于1951年11月，至今走过了70年历程，会员单位职工从初期的10余万人增加到现在的500余万人，会员从最早的银行业扩延到现在的金融业，会员单位从个位发展到现在的37家总行（会、司）、34个省（区、市）金融工会工作委员会和2个省（市）金融工会委员会。70年来，中国金融工会坚持党的领导，坚持服务党和国家工作大局，坚持把党的关怀送到职工群众中去，围绕主责主业，把金融系统工会工作不断推向实处、落到细处、做到好处，不断迈向新的高度。

全国总工会在贺信中充分肯定了中国金融工会成立以来，在党的领导下为推动金融业持续健康平稳发展作出的重要贡献。希望金融系统各级工会深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻中央关于工人阶级和工会工作的重要论述、关于金融工作的重要论述，围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一主线，深化产业工人队伍建设改革，健全金融工会组织体系，扎实做好维权服务工作，推动构建和谐劳动关系长效机制，奋进新征程、建功新时代。

周亮代表中国银保监会党委和中国金融工会在讲话中表示，70年来，中国金融工会始终坚持正确政治方向，引导广大金融职工坚定不移听党话、跟党走，金融工会事业实现历史性跨越。他强调，做好金融系统工会工作使命光荣、责任重大。要加强党的全面领导，筑牢金融职工信仰信念，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引领金融职工建功新时代，围绕主责主业，打造金融职工最可信赖的“职工之家”,落实好全总多项工作要求，积极推进自身建设，不断增强工会工作的政治性、先进性和群众性，提升金融工会工作能力和水平，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

纪念活动总结回顾了中国金融工会成立以来的光辉历程和工作成果,表彰了52名从事金融系统工会工作30年以上的工会干部。中国民航工会、湖南省总工会等单位发来贺信，金融系统工会老干部代表、金融劳模工匠代表、有关金融机构工会代表等参加纪念活动并送上祝福。

(责编：杨虞波罗、高雷)