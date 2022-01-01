本报北京12月31日电 （记者罗珊珊）2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国正式开始实施协定。

历经8年谈判，RCEP于2020年11月15日签署，经过各方共同努力，于2021年11月2日达到生效门槛。RCEP的生效实施，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地，充分体现了各方共同维护多边主义和自由贸易、促进区域经济一体化的信心和决心，将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。

商务部表示，中方将全面和充分履行RCEP义务，高质量实施协定，扩大对外贸易和双向投资，不断稳固和强化产业链供应链，持续改善营商环境。引导地方、产业和企业利用好协定市场开放承诺和规则，更好把握RCEP带来的市场开放机遇。

《 人民日报 》（ 2022年01月01日 04 版）

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