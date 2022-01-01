本报记者 汪文正

2021年12月31日，国家统计局发布数据显示，2021年12月份，制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数分别为50.3%和52.7%，比上月分别上升0.2和0.4个百分点；综合PMI产出指数为52.2%，与上月持平。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，三大指数均位于扩张区间，表明中国经济总体保持恢复态势，景气水平平稳回升。

制造业PMI连续两个月回升

2021年12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，制造业景气水平连续两个月回升。

在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点。赵庆河分析，2021年12月份，制造业生产保持扩张，“生产指数为51.4%，虽比上月下降0.6个百分点，但高于临界点，反映制造业生产继续保持增长”。

分行业看，医药、通用设备、黑色金属冶炼及压延加工等行业生产指数回升3.9个百分点及以上，生产活动有所加快；纺织、石油煤炭及其他燃料加工等行业生产指数降至临界点以下，生产活动有所放缓。

其他分类指数中，从业人员指数为49.1%，比上月上升0.2个百分点，表明制造业企业用工景气度有所回升。原材料库存指数为49.2%，比上月上升1.5个百分点。供应商配送时间指数为48.3%，比上月上升0.1个百分点。

同时，高技术制造业保持较快增长。2021年12月份，高技术制造业、装备制造业和消费品行业PMI分别为54%、51.6%和51.1%，均继续高于临界点，行业保持扩张。

制造业企业成本压力缓解

赵庆河表示，2021年12月份，随着一系列保供稳价和助企纾困等稳定经济发展政策力度加大，部分大宗商品价格回落明显，企业成本压力有所缓解。

分企业规模看，大、中型企业运行总体稳定。2021年12月大、中型企业PMI均为51.3%，分别高于上月1.1和0.1个百分点，景气水平稳中有升。赵庆河分析，大、中型企业新订单指数分别为50.8%和51.7%，高于上月1.2和1.3个百分点。“近期大、中型企业市场需求恢复有所加快。小型企业PMI为46.5%，比上月下降2个百分点，景气水平依然偏弱。”赵庆河说。

需求有所改善。新订单指数为49.7%，高于上月0.3个百分点，连续两个月上升，表明制造业市场需求继续改善。价格指数继续回落。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为48.1%和45.5%，低于上月4.8和3.4个百分点，连续两个月回落，均降至2020年5月份以来低点。

非制造业景气水平总体回升

2021年12月份，非制造业商务活动指数为52.7%，比上月上升0.4个百分点，连续4个月高于临界点，非制造业景气水平总体有所回升。

服务业恢复加快。服务业商务活动指数为52%，比上月上升0.9个百分点，显示服务业经营活动恢复步伐总体有所加快。

在调查的21个行业中，有13个商务活动指数高于临界点，服务业景气面有所扩大。其中，航空运输、餐饮、文化体育娱乐等上月受疫情影响较大的行业商务活动指数升至扩张区间，市场活跃度有所提升；电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业保持在60%以上高位景气区间，业务总量继续快速增长。

建筑业景气回落。赵庆河说：“近期保供稳价政策不断显效，建筑业投入品价格指数为48.1%，连续两个月低于临界点，企业成本压力得到一定程度缓解。”

总体看，综合PMI产出指数保持平稳。2021年12月综合PMI产出指数为52.2%，与上月持平，表明中国企业生产经营活动总体稳定扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为51.4%和52.7%。

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