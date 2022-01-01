电子《非税收入一般缴款书》将在全国推广
2022年01月01日06:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2021年12月31日电 （记者汪文正）近日，为建立健全非税收入国库集中收缴管理体系，纵深推进“放管服”改革，切实优化营商环境，财政部印发《关于稳步推广电子非税收入一般缴款书的通知》，决定在全国范围内推广使用电子《非税收入一般缴款书》。
电子《非税收入一般缴款书》以数字信息代替纸质票据，以电子签名代替手工签章，在实现非税收入收缴全流程电子化和无纸化的同时，能够优化营商环境，切实惠企利民，提升财政治理，推动防范乱收费。
《通知》明确，2022年底前，实现电子缴款书的全覆盖，构建全程无纸化、渠道多元化和入账电子化的非税收入收缴管理体系。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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