南沙港铁路建成通车
2022年01月01日08:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报广州2021年12月31日电 （记者程远州）2021年12月31日，一列满载粮食、木材、卷钢等货物的集装箱班列缓缓从新建南沙港车站驶出，发往湖南、江西、重庆等内陆地区，这标志着粤港澳大湾区重点项目南沙港铁路正式建成通车。
南沙港铁路于2016年10月全线开工，为国家Ⅰ级、双线电气化铁路，设计时速120公里，线路全长89.24公里。线路自广珠铁路雅瑶所引出，途经江门、佛山、中山、广州4市，终至南沙港区，桥隧比达90%。
作为首条进入粤港澳大湾区南沙自贸区境内的客货双线铁路，南沙港铁路是服务泛珠三角与广大内陆地区铁路货运联系的重要通道。
(责编：乔业琼、初梓瑞)
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