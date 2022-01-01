原标题：国家计算机病毒应急处理中心监测发现20款违法移动应用

新华社天津12月31日电（记者张建新 梁姊）国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现20款移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》《个人信息保护法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

1、App以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意，涉嫌隐私不合规。涉及2款App如下：

《猫先生》（版本3.3.7，360手机助手）、《悦报销》（版本1.7.7，应用宝）。

2、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。涉及16款App如下：

《小雨点网贷》（版本2.6.2，360手机助手）、《团车》（版本4.5.18，360手机助手）、《猫先生》（版本3.3.7，360手机助手）、《考过》（版本2.1.2，360手机助手）、《云上智农》（版本4.6.1，vivo应用商店）、《招联金融》（版本6.1.1，vivo应用商店）、《猎云网》（版本7.0，华为应用市场）、《小红淘》（版本5.2.1，华为应用市场）、《依康宝》（版本2.8.49，华为应用市场）、《明医》（版本1.7.7，豌豆荚）、《e龙岩》（版本6.1.0，豌豆荚）、《交通眼》（版本7.5.6，小米应用商店）、《管账宝》（版本5.7.36，小米应用商店）、《货车宝货车导航》（版本3.0.10.5，应用宝）、《悦报销》（版本1.7.7，应用宝）、《科瑞泰Q医》（版本4.3.7，应用宝）。

3、App在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及1款App如下：

《猫先生》（版本3.3.7，360手机助手）。

4、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及13款App如下：

《小雨点网贷》（版本2.6.2，360手机助手）、《团车》（版本4.5.18，360手机助手）、《旺街邮》（版本3.0.13，360手机助手）、《猫先生》（版本3.3.7，360手机助手）、《云上智农》（版本4.6.1，vivo应用商店）、《猎云网》（版本7.0，华为应用市场）、《小红淘》（版本5.2.1，华为应用市场）、《依康宝》（版本2.8.49，华为应用市场）、《悠洗》（版本7.3.6，豌豆荚）、《明医》（版本1.7.7，豌豆荚）、《交通眼》（版本7.5.6，小米应用商店）、《悦报销》（版本1.7.7，应用宝）、《渤海证券》（版本9.2.2，小米应用商店）。

5、未建立公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及4款App如下：

《团车》（版本4.5.18，360手机助手）、《猫先生》（版本3.3.7，360手机助手）、《新娘说》（版本3.5.2，OPPO软件商店）、《依康宝》（版本2.8.49，华为应用市场）。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动App，同时要注意认真阅读App的用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。

(责编：乔业琼、初梓瑞)