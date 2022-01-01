原标题：粤港澳大湾区首个免税综合体在广州北站开建

中新社广州12月31日电 (王华 花宣)广州北站中旅免税综合体项目12月31日开工，规划总投资136亿元(人民币，下同)。该项目是中国旅游集团与广州市政府合作打造的粤港澳大湾区首个免税综合体。

广州北站中旅免税综合体项目占地面积约9万平方米，总建筑面积约为60万平方米，包括免税商城、奥特莱斯商城、1栋办公塔楼、2栋商业塔楼及部分公共配套设施等。计划于2025年开业。

该项目位于广州市花都区南端，直线距离广州白云国际机场约10公里，地块西侧与广州北站无缝对接，集“航空、铁路、轨道交通、公路”于一体，连通泛珠三角地区。项目将探索TOD(以公共交通为导向的项目开发)+免税IP的综合开发模式。

中免投资发展有限公司总经理牟维政表示，广州市花都区是大湾区唯一一个空铁联运的交通枢纽，也是广州空港经济区的重要组成部分，这是免税综合体选址花都的主要原因。

据牟维政介绍，广州北站免税综合体将以免税商业为核心，涵盖精品城市奥莱、休闲体验、美食天地、亲子世界等业态，是一个全时、全季的TOD休闲、娱乐加购物的综合体，项目建成后，将引入更多国际品牌，为广州市打造商业新地标。(完)

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