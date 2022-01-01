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2022年中国新能源汽车财政补贴平缓退坡

2022年01月01日08:41 | 来源：中国新闻网
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原标题：2022年中国新能源汽车财政补贴平缓退坡

　　中新社北京12月31日电 (记者 赵建华)中国财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委31日公布，新能源汽车推广应用财政补贴平缓退坡。2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。

　　四部门强调，为保持新能源汽车产业良好发展势头，综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。同时，继续加大审核力度，做好以前年度推广车辆的清算收尾工作。

　　工业和信息化部将联合相关部门建立跨部门信息共享机制，定期汇总起火及重大事故信息，加快建立车辆事故报告制度。隐瞒事故信息、不配合调查的，涉事车型将被暂停或者取消补贴资格。

　　另据财政部、国家税务总局同日发布的公告，自2022年1月1日至2025年12月31日，对境内单位和个人发生的下列跨境应税行为免征增值税：以出口货物为保险标的的产品责任保险；以出口货物为保险标的的产品质量保证保险。(完)

(责编：乔业琼、初梓瑞)

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