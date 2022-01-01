原标题：2021年中国房企业绩增长明显放缓 158家房企销售额超百亿元

中新社北京12月31日电 (记者 庞无忌)中指研究院31日发布的2021年中国房地产企业经营业绩情况显示，2021年，共计158家房企销售额超百亿元(人民币，下同)，权益销售额共计10.0万亿元，市场份额约55.1%。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水当日表示，值得注意的是，在严厉的房地产调控政策下，房企业绩增长明显放缓。2021年158家百亿房企销售额平均增速为4.2%，远低于2017年的36.9%，行业进入降速求稳通道。

该机构统计数据显示，2021年，9家房企销售超3000亿元，其中，碧桂园仍居榜首，超7500亿元，万科、融创、保利发展紧随其后，销售规模均超过5000亿元。此外，这九家房企还包括中国恒大、中海地产、绿城中国、招商蛇口和华润置地。

2021年，许多房企未能完成年度目标任务。从公布年度销售目标的32家代表企业来看，数据显示，2021年房企销售目标完成率总体明显低于去年，均值为90.1%，大部分企业都没有完成年度目标任务。

2021年房企销售聚焦哪些城市？刘水表示，2021年，二线城市对房企的业绩贡献占比近六成，一二线城市成交占比略有提升。50家百亿代表企业的二线城市业绩贡献占比为58.1%，较2020年降低了0.2个百分点；三四线城市需求得到小幅释放，2021年业绩贡献率为23.4%，同比增长0.3个百分点；一线城市业绩贡献率为18.5%，总体保持稳定。

值得注意的是，2021年，百亿企业长三角、珠三角、京津冀城市群的销售额贡献较大，占比分别为37.9%、13.9%、10.3%，合计占比62.1%。

其中，长三角城市群供需两端支持性政策落地更早，区域内需求旺盛，市场率先恢复，销售占比同比提升1.2个百分点；珠三角及京津冀受益于区域顶层设计、人才政策等因素，市场总体热度维持。

从具体城市来看，杭州、北京、南京、上海、广州、苏州、武汉、重庆、成都、深圳分列2021年百亿代表房企城市销售额前十名。其中，武汉、南京、杭州销售额同比增速较快，分别达到37.7%、28.67%和28.4%。(完)

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