原标题：贵州在跨年夜为青少年送上一份“硬核”科普大礼

中新网贵阳12月31日电 (周燕玲)“在太阳系外有没有生命？我们是否孤独？我们的宇宙邻居在哪里……”31日晚，贵州科普大讲堂特别节目——“2022科普跨年演讲”在2021年岁末之际，首次以多通道视频同步直播的方式为中国青少年送上一份“硬核”科普大礼。

“2022科普跨年演讲”由中国科学院院士汪景琇主讲，中国科学院FAST首席科学家李菂担任主持。视频直播里，年过七旬的汪景琇院士围绕当前世界天文热点话题，结合新世纪天文学、历史上最强的太阳风暴、中国天眼(FAST)、中国火星探测计划、中国空间站工程巡天望远镜等热点话题，向公众讲述了中国天眼的创新故事、建设科技强国的奉献故事以及世界天文发展的进步故事。

“太阳系的最高峰是奥林帕斯山(Olympus Mons)，但那里还没有人类文明的痕迹，珠穆朗玛峰脚下我们已经看到人类文明的痕迹，看到了藏族古老的寺庙。”汪景琇说，希望青少年们能够永葆科学的探索精神和好奇心，将来有一天在奥林帕斯山脚下留下人类文明的痕迹。

李菂在活动中表示，“中国天眼”FAST的重大自主创新是科学投入的结果，也是国力变迁的象征，无数天文学研究者一步步走来，积小胜为大胜，最终实现了南仁东所言“从追赶到领先的一次尝试”。

如果说科学是人类文明的助推器，科普则是点燃社会文明的火种。在“2022科普跨年演讲”上，李翀、冯毅等6位在天文学、媒体领域有作为的“宇宙新青年”，分别就天文学研究的意义、人类研究宇宙的目的、中国天文学领军人才的培养等话题与汪景琇院士和李菂研究员展开了一场来自宇宙深处的思想碰撞。

汪景琇告诉青年们，天文学可以深刻揭示宇宙、物质和生命的本源，它的全部精髓在于通过观测发现发展新的物理理论，“天文学者最大收获就是探索中尽享美学的欢乐和科学的挑战。”

之江实验室的冯毅坦言，这一次对话交流极大地开阔了视野，并感受到中国天文学的蓬勃发展和光明前景，“领略到大师的风采，受益匪浅。”

此次科普跨年演讲活动由贵州省科协主办，贵州科技馆、贵州中科天文教育与先进技术研究院承办。截至记者发稿时，网上观看“2022科普跨年演讲”的人数已超过百万。

(责编：乔业琼、初梓瑞)