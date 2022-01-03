新登记市场主体同比增长115%
江西营商环境持续优化
本报南昌1月2日电 （记者郑少忠）在江西省南昌县行政审批局一楼大厅，一个方形透明玻璃箱引人注目。里面封存的27枚印章，原来分属多个部门的27个审批科室。过去，企业办工程规划许可证要一家一家跑，前后耗时得1个多月，现在改为“一窗受理”后办事效率大大提升，集中报批只需一天。
江西把优化营商环境列为“一号改革工程”，以企业需求为导向，加强政策系统集成，突出改革协同，加大项目一站式审批、“不见面审批”、全过程电子化招标等方面改革攻坚力度，全力破解制约企业发展的痛点、堵点、难点。赣州实现一枚印章管审批，市县联动推进，市本级审批人员减少75%以上。江西制定全省统一行政权力清单，涵盖行政权力事项1860项；推进“赣服通”升级服务，近7000项政务服务实现“掌上办”，近3500项服务实现“无证办理”；企业开办压减至1.5个工作日以内，不动产登记、抵押登记分别缩减至3个和1个工作日。
破解企业融资、物流、用能等难题，降低企业成本。江西出台支持中小微企业和个体工商户健康发展措施15条，开发“科贷通”等创新性金融产品，解决企业难题。“十三五”以来，江西累计为企业减负约8100亿元，仅2021年就减负约1700亿元。高安市搭建智慧金融平台，为全市中小企业解决融资需求4.2亿元。上饶、宜春、九江等市开展教育、医疗等行业降低市场准入门槛专项清理行动，制度性交易成本大幅降低。
畅通诉求反映通道，搭建政企“连心桥”。南昌、新余、景德镇探索建立集综合评价、正向激励、反向约谈、容错免责于一体的营商环境优化推进机制，将营商环境评价结果纳入高质量发展考核体系。吉安、鹰潭等市党政主要领导当面听取企业意见，协调解决实际问题。萍乡、抚州完善领导干部挂点开发区机制，开展“入企走访连心”活动，实现规上工业企业联系帮扶全覆盖。2021年前三季度，全省共查处影响和破坏营商环境的不担当不作为、乱作为假作为、吃拿卡要等问题1313起、1864人，给予党纪政务处分847人。
截至2021年11月底，江西新登记各类市场主体116.2万户，净增75万户，同比增长115%。在全国工商联组织的2021年“万家民营企业评营商环境”中，江西营商环境满意度列全国第十一位，较上年提升7位。
《 人民日报 》（ 2022年01月03日 02 版）
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