本报北京1月2日电 （记者王俊岭）记者从商务部日前召开的例行新闻发布会上了解到，2021年1—11月，全国新设立外商投资企业43370家，同比增长29.3%；从来源地看，新设立日资、韩资、美资和欧资企业分别增长32.1%、31.6%、30.2%和28.9%；从行业看，新设立制造业和服务业外资企业分别增长24.1%和30.1%，新设立高技术产业外资企业增长25.4%，占新设立外资企业总数的28%。

商务部新闻发言人高峰表示，2021年以来，各相关部门和地方共同努力，我国外商投资环境持续优化。

一是开放水平进一步提升。外资准入负面清单不断压减，刚刚发布的2021年版全国和自贸试验区外资准入负面清单分别减至31条和27条。服务业扩大开放示范试点积极推进，增设天津、上海、海南、重庆等4个试点地区，出台203项试点措施，与北京市国家服务业扩大开放综合示范区形成“1+4”示范试点格局。

二是投资便利化水平进一步提升。“我们编制发布了《中国外商投资指引（2021版）》，整合了中国投资环境、相关法律制度、投资办事流程等内容，为外资企业和外国投资者研究制定投资中国战略、开展投资经营活动提供便利。会同有关部门出台政策，降低了外资研发中心享受税收优惠的门槛。”高峰说。

三是外资企业和项目服务水平进一步提升。重点外资项目工作专班举办了74场外资企业、外国商协会对话交流活动，积极宣讲政策、听取各方诉求、回应外资企业关切；“一对一”跟踪服务重点外资企业和项目，协调解决人员入境、货物通关、疫苗接种等涉及中央或地方层面的困难问题1000余项，保障外资企业正常经营，推动重点项目加快落地建设。

四是投资促进和保护水平进一步提升。第4届进博会、第12届中博会、第21届投洽会等展会平台投资促进功能进一步显现，一批外商投资新项目成功引进。通过举办“进博会走进地方”“跨国公司地方行”等一系列投资促进活动，为地方开展产业链招商提供有力支持。外资企业投诉工作机制不断健全，外商投资合法权益保护力度不断加大。

“我们将持续推动高水平对外开放，不断加强外资服务保障，提升招商引资工作水平，强化外商投资权益保护，打造更加市场化、法治化、国际化的营商环境。”高峰说。

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