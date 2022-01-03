2021年前11个月
全国新设外商投资企业43370家
本报北京1月2日电 （记者王俊岭）记者从商务部日前召开的例行新闻发布会上了解到，2021年1—11月，全国新设立外商投资企业43370家，同比增长29.3%；从来源地看，新设立日资、韩资、美资和欧资企业分别增长32.1%、31.6%、30.2%和28.9%；从行业看，新设立制造业和服务业外资企业分别增长24.1%和30.1%，新设立高技术产业外资企业增长25.4%，占新设立外资企业总数的28%。
商务部新闻发言人高峰表示，2021年以来，各相关部门和地方共同努力，我国外商投资环境持续优化。
一是开放水平进一步提升。外资准入负面清单不断压减，刚刚发布的2021年版全国和自贸试验区外资准入负面清单分别减至31条和27条。服务业扩大开放示范试点积极推进，增设天津、上海、海南、重庆等4个试点地区，出台203项试点措施，与北京市国家服务业扩大开放综合示范区形成“1+4”示范试点格局。
二是投资便利化水平进一步提升。“我们编制发布了《中国外商投资指引（2021版）》，整合了中国投资环境、相关法律制度、投资办事流程等内容，为外资企业和外国投资者研究制定投资中国战略、开展投资经营活动提供便利。会同有关部门出台政策，降低了外资研发中心享受税收优惠的门槛。”高峰说。
三是外资企业和项目服务水平进一步提升。重点外资项目工作专班举办了74场外资企业、外国商协会对话交流活动，积极宣讲政策、听取各方诉求、回应外资企业关切；“一对一”跟踪服务重点外资企业和项目，协调解决人员入境、货物通关、疫苗接种等涉及中央或地方层面的困难问题1000余项，保障外资企业正常经营，推动重点项目加快落地建设。
四是投资促进和保护水平进一步提升。第4届进博会、第12届中博会、第21届投洽会等展会平台投资促进功能进一步显现，一批外商投资新项目成功引进。通过举办“进博会走进地方”“跨国公司地方行”等一系列投资促进活动，为地方开展产业链招商提供有力支持。外资企业投诉工作机制不断健全，外商投资合法权益保护力度不断加大。
“我们将持续推动高水平对外开放，不断加强外资服务保障，提升招商引资工作水平，强化外商投资权益保护，打造更加市场化、法治化、国际化的营商环境。”高峰说。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 西部陆海新通道“十四五”综合交通运输体系建设方案印发
- 人民网北京1月2日电 （记者王连香）近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《西部陆海新通道“十四五”综合交通运输体系建设方案》（以下简称《建设方案》），对“十四五”时期西部陆海新通道综合交通运输体系建设进行系统谋划和部署安排。 针对西部陆海新通道综合交通运输体系存在的设施网络有待优化、运输组织效率需进一步提升、安全绿色发展不足等问题，《建设方案》提出，要落实加快建设交通强国要求，完善综合立体交通网、促进物流降本增效提质、提高创新发展能力、强化融合联动发展、注重安全绿色发展，推动形成南北贯通、陆海联动、开放共享、辐射有力、协同一体的西部陆海新通道综合交通运输体系，为推进西部陆海新通道高质量建设发展、助力西部地区更好融入新发展格局提供有力支撑。…
相关新闻
- 评论
- 关注