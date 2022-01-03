央行发布宏观审慎政策指引
2022年01月03日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月2日电 （记者徐佩玉）为完善宏观审慎政策治理机制，提高防范化解系统性金融风险的能力，中国人民银行近日发布《宏观审慎政策指引（试行）》。
《指引》明确了建立健全中国宏观审慎政策框架的要素。界定了宏观审慎政策相关概念，包括宏观审慎政策框架、系统性金融风险、宏观审慎管理工作机制等；阐述了宏观审慎政策框架的主要内容，包括宏观审慎政策目标、系统性金融风险评估、宏观审慎政策工具、传导机制和治理机制等；提出了实施好宏观审慎政策所需的支持保障和政策协调要求。
中国人民银行有关负责人表示，宏观审慎政策具备“宏观、逆周期、防传染”的视角，在防范化解系统性金融风险方面发挥着关键作用。发布《指引》是建立健全中国宏观审慎政策框架的重要举措，有助于构建运行顺畅的宏观审慎治理机制，推动形成统筹协调的系统性金融风险防范化解体系，促进金融体系健康发展。
(责编：胡永秋、白宇)
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