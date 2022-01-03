方便学、形式新、成效好
农民触网富起来（网上中国）
新疆温宿县克孜勒镇精神文明办干部阿地力·艾亥提正通过电商平台直播销售当地农民的手工艺品。
江西的“电商+金融”、湖南的直播带货、贵州的“一码贵州”平台……消费帮扶是巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村全面振兴的重要举措，国家发改委近日公布一批2021年全国消费帮扶助力乡村振兴典型案例，其中不少案例介绍了“互联网+消费帮扶”取得的新成效、新经验，为各地乡村振兴提供了典型经验和创新做法。
“大平台”销售“小商品”
在江西省瑞金市，有一位年近九旬的网红奶奶廖秀英，她有一手腌制咸鸭蛋的绝活。过去，由于交通不便，她制作的咸鸭蛋只能在附近集市上卖，每天最多卖几十个。如今，在邮储银行江西省分行的支持下，通过“邮乐购”电商平台，“廖奶奶咸鸭蛋”已经形成了品牌效应，成立了专业合作社，年销售量超过100万枚。
记者了解到，邮储银行江西省分行整合资金流、物流、信息流、商流四方面优势，积极打造了“金融+电商+产业”“金融+电商+能人”“金融+电商+农户”和“金融+电商+上下游”等信贷服务模式，通过“财政惠农信贷通”“再就业贷款”等产品，支持当地特色种养殖业、农产品加工业和涉农现代服务业的电商类新型农业经营主体发展。
“有了这10万元贷款，我扩大了蔬菜种植合作社的规模，能带动更多乡亲致富。”华水林是江西省瑞金市叶坪乡华屋村有名的电商大户，也是“电商+金融”服务的受益者。几年前，他回乡创业，办起了绿色蔬菜基地。华水林说，有了银行贷款和邮政电商平台的支持，家里盖起了两栋三层小楼。“电商配送车每天直接开到家门口收菜，再通过邮政电商平台销售，价格稳定，销量也有保障。”
据悉，邮储银行江西省分行已建立“电商+金融”普惠金融服务示范点近250个，为江西投放各项贷款超760亿元，服务超40万人次，为当地乡村振兴提供了金融支持。
“新模式”代替“旧渠道”
“这个茶刚入口会有一点苦，稍等一下它就会有回甘。”身穿土家族民族服饰的湖南省张家界市莓茶种植大户龚春平，在电商直播的镜头前，向观众讲解着当地特产莓茶的特点。这是日前由“芒果云超市”同湖南省张家界市电商协会联合开展的一场公益直播活动，帮助当地农户和企业销售特色农产品。
据了解，湖南广播影视集团旗下的快乐购搭建起“芒果云超市”这一助农公益平台，通过直播购物的形式，走进湖南各县市区，打造本地特色农产品名片。在“芒果云超市”平台上，入驻农户能够“一键开店、一键直播”，消费者则可以通过快乐购频道、微信小程序等多个途径观看直播、购买产品，实现了农产品销售“最初一公里”和“最后一公里”的直接联通。
为了让更多农民改变旧渠道、搭上电商直播的便车，“芒果云超市”为湖南省的新农人、青年扶贫能手等开展直播带货培训，培养直播人才。“要不是通过直播带货，我们当地腊肉的销售哪能这么好！”被网友成为“湘西凤凰腊肉哥”的廖艳飞，首次开播就吸引了4万多名粉丝关注，卖出了2300单腊肉。“芒果云超市”已在湖南建立了25个直播培训基地，累计培训33余万人。
借助湖南广电的平台优势，“芒果云超市”还推出大型直播带货晚会，开辟了电视媒体助农扶贫的新模式。例如，《出手吧，兄弟》直播晚会吸引了近1亿人次收看，直播总带货额达1.02亿元。携手湖南省妇联举办的《出手吧，姐姐》直播晚会，也收获了近1400万元的总带货额，销售农产品120余万件。
“小农户”对接“大市场”
打开“一码贵州”的微信小程序，一幅传统中国画风格的集市场景呈现眼前。“经典腊味铺”“高原小酿坊”“品茶轩”……点击画面上的摊铺，就会自动跳转到相应的贵州特色产品购买页面。这是近日“一码贵州”平台上举办的年货节，吸引了3.7万商家参与，商品超过10万种，为消费者提供了多种优惠。
“一码贵州”是由贵州省商务厅、贵州省大数据发展管理局指导，贵州电商云公司负责建设运营的“智慧商务大数据”平台。平台包括信息采集、一站式购物、数据管理三大板块，打通产、供、销等流通环节，实现了“小农户”与“大市场”的有效对接。
独山县的葡萄、贞丰县的甘蔗、兴义市的萝卜……“一码贵州”运营将贵州省内各地的农产品顺利销往全国。“一码贵州”近日开启了首届年货节，上架商品涵盖贵州大部分的优质特色产品。“希望年货节能进一步拉动消费，让消费者以最优惠的价格，买到最满意的产品。”贵州电商云公司总经理周凯表示，接下来“一码贵州”还将优化村级电商网点功能，更好发挥普惠作用，继续推动“黔货出山”。
拼多多日前发布的报告显示，“新农人”通过电商效应有效提升了农产品的附加值，进一步打响了农产区的产地品牌。拼多多“百亿补贴”频道自2019年上线以来，已持续覆盖优质农产品商家逾1万户，累计上线农产品超过3万款，既有利于消费者用实惠价格买到好产品，也能帮助农民提高产品品质，创建好品牌，卖出好价格。
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