本报北京1月2日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，2022年铁路春运自1月17日开始，2月25日结束，共40天，全国铁路预计发送旅客2.8亿人次，同比增长28.5%。按照火车票提前15天发售的安排，2022年1月3日，铁路部门将开始发售2022年春运火车票。

国铁集团运输部负责人介绍，铁路部门将统筹发展和安全、疫情防控和春运组织、春运和冬奥运输保障，切实做好春运各项工作，不断提升广大旅客的安全感、获得感和幸福感，为冬奥会提供高质量运输服务保障，努力实现“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的目标。

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