新华社北京1月2日电（记者刘诗平）记者2日从水利部了解到，水利部近日发布《关于实施国家水网重大工程的指导意见》，要求到2025年建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设，进一步提升水安全保障能力。

指导意见要求，在完善水资源优化配置体系方面，建成一批重大引调水和重点水源工程，新增供水能力290亿立方米；城乡供水保障水平进一步提高，农村自来水普及率达到88%；大中型灌区灌排骨干工程体系逐步完善，新增、恢复有效灌溉面积1500万亩；数字化、网络化、智能化和精细化调度水平有效提升。

指导意见同时提出了实施国家水网重大工程的5项主要任务：

——加强统筹谋划，做好顶层设计，包括科学谋划国家水网总体布局、协同推进四级水网建设。

——推进水网主骨架大动脉建设，构建国家水网之“纲”，包括推进南水北调后续工程高质量发展、加快实施重大引调水工程。

——完善区域水网工程布局，织密国家水网之“目”，包括加快构建配套衔接的区域水资源配置工程体系、因地制宜完善农村供水工程网络、加强现有大中型灌区续建配套和改造、积极新建一批现代化灌区。

——加强重点调蓄工程挖潜和建设，打牢国家水网之“结”，包括充分挖掘现有调蓄工程供水潜力、加快重点水源工程建设、加强战略储备水源建设。

——提高工程建设和运行管理水平，充分发挥工程效益，包括加强工程建设管理、推进工程智慧化建设、增强科技支撑能力、提高运行调度水平、健全运行管理机制。

与指导意见相配套，水利部办公厅印发了《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》，将指导意见提出的任务加以细化和实施。

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