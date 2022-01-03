屈畅

原标题：白银越野赛幸存者直播间推销帮救命村民售出滞销苹果

获救者报恩 村里的苹果有了销路

距离越野赛事故后时隔5个月，张小涛回到了白银。5个月前，他险些命丧于此，5个月后，他来帮助这里善良的村民。

2021年5月22日，黄河石林山地马拉松百公里越野赛举行，张小涛是参赛选手之一，在比赛中，他成功跻身前六名的行列。可此时意外降临了，狂风夹杂着冰雹、冻雨，让温度骤然下降。张小涛曾一度因失温昏迷，后来幸运地被一名白银市景泰县常生村的牧民朱可铭救起。那一天，仅朱可铭一人，就救下了6名参赛选手。救人的不止朱可铭一个，得知有运动员遇险的消息，常生村全村除了老幼之外的村民几乎全员上山，如果没有这些善良勇敢的村民，此次事故的后果将更令人不敢想象。

张小涛获救后，曾在离开白银前向媒体表示，一定要回到常生村，感谢朱可铭，感谢这里的村民。

因此，他回来了。

高爽、张小涛

身份：白银越野赛幸存者

年度记忆：帮助救人村民卖出滞销苹果

2021年5月22日，黄河石林山地马拉松百公里越野赛上出现狂风、冻雨等恶劣天气，导致21名参赛选手因失温不幸遇难。多名运动员在景泰县常生村村民的救助下得以幸存。

10月，常生村村民的主要收入来源——苹果遭遇滞销难题，高爽、张小涛等幸存者通过自己的方式帮助村民成功售出了数万斤苹果，实现了有尊严的帮助，也实现了报恩的心愿。

助村民卖苹果成回来的理由

2021年10月，张小涛回到白银的时候，正是甘肃地区遭遇疫情管控之时，景泰县于10月26日发布疫情通告，决定26日12时起，中小学停课，小区和村封闭，公共交通停运，道路管控。这给常生村的村民出了难题：村里的苹果怎么卖出去？

苹果是常生村村民最重要的收入来源，常生村总耕地面积3500亩，其中2400余亩种的是苹果。

常生村村主任王忠介绍，村里苹果种植年景不同，产量也有差异，平均下来，2400亩地年产苹果可达6000吨左右。丰年的时候，村里苹果产量很大，可以看到半挂车一车一车地往外送苹果。但也经常出现滞销的现象。“滞销很严重，常常有一半苹果卖不出去。卖不掉的苹果，有的给亲戚朋友，有的喂羊，剩下的最后都烂掉了。”王忠说。

帮助常生村的村民卖苹果，就是张小涛回来的理由，他知道，这是他回报救命之恩的机会。

购买是对村民有尊严的帮助

高爽也是白银越野赛的幸存者之一。在获救后，他一直和常生村的村民保持着联系。2021年7月，高爽曾向王忠提出捐赠物资的想法，但当时王忠回应说，如果真的想帮助村民，最好的方法就是购买村里的苹果。

2021年10月27日，高爽在微信公众号发了一篇文章《白银越野赛的村民恩人们，他们求大家买苹果》。在文中，高爽讲述了常生村村民的善举，讲述了村民们遇到的困难，也讲述了获救者的愿望：“他们需要的，不是施舍，而是有尊严的帮助。”

“买就完了！”高爽在文中写道。

“买就完了！”不少网友在文后评论道。

网络推销后苹果销量大增

高爽回忆说，在他发文之前，常生村淘宝店每天的销量只有13单，发文之后，淘宝店的销量突破了1000单，后来更是卖出超过3000单，售出了大约5万斤苹果。“为了保证及时发货，我现在每天都设置购买数量，到数了购买链接就关闭了。如果货和订单处理能供上，以后就不会出现这样的问题了。”兼任淘宝店店主的王忠后来在接受媒体采访时表示。

与此同时，张小涛也在努力帮助救命恩人朱可铭卖苹果。他利用起直播平台。直播间里他讲述着常生村的故事，品尝着常生村的苹果，朱可铭时不时还在一旁哼哼歌。就这样，只用了10多天，朱可铭家的苹果便销售一空。

当景泰县的交通恢复后，一辆辆货车载着常生村的苹果奔向全国各地，车上承载着村民的希望，承载着各地网友的祝福，承载着高爽、张小涛等每一位幸存者的报恩之情。

常生村的苹果有了好结果

但在高爽等人看来，这样还不够。“毕竟授人以鱼不如授人以渔，2021年我通过发文能替村子解决苹果的部分销量，到了明年、后年，以后怎么保障村民能持续把苹果卖出去？我希望能够找到稳定的销售渠道，有人接受村里大量订单。”高爽向北京青年报记者说。

至诚而不动者，未之有也。幸存者们的至诚之心打动了无数的网友，也打动了商家。近日，张小涛向北京青年报记者表示，后来常生村的苹果没有再出现滞销，且已经有商家在联系常生村，探讨大宗进货的可能性。

常生村的苹果，有了一个美好的结果。

(责编：申佳平、连品洁)