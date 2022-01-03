温婧

原标题：直播间的货价格为何不香了？业内：不再扶持大主播

业内：头部主播、商家、平台之间关系不断变化 不再扶持大主播

近日，不少消费者反映，此前在某头部主播直播间内购买的menshark服装等商品，时隔20多天终于收到货，但此时直播间售价399元的羽绒服，商家标价已低至329元，直播间售价149元的休闲裤现在仅109元。

事实上，此前头部主播不断以“全网最低价”作为宣传卖点，吸引消费者，但却多次“翻车”。

有分析认为，头部主播、商家、平台之间的关系在不断变化。

分析指出，随着平台不再依赖和扶持头部主播，商家更多地进行自播，可以节省20%至40%的坑位费、佣金等成本，因此商家店铺售价更低更符合逻辑。

“直播间下单，用券减完到手399元，还以为很划算，结果一看店铺标价就是399元卖，用券下来369元，真的是太坑了，我还买了两件，另外一件459元买的，现在标价399元实付369元，这样的店铺还有回头客吗？”在某购物平台“menshark旗舰店”，一位消费者表示，自己在2021年11月21日某主播直播间购买的这件“menshark 2021新款中长款男士ins潮流休闲白鸭绒羽绒服”，当时标注原价899元，直播间特价399元，买完约20天才收到货，结果没几天就降价了。

北京青年报记者注意到，和上述消费者有相同经历的不在少数，多位网友表示：“在直播间买的衣服，没想到店铺直接买更优惠！”

实际上，近来，因主播直播低价“翻车”的案例不在少数。

就在2021年的双十一期间，众多消费者反映，买20片赠送30片的欧莱雅安瓶面膜，在某主播直播间预售价格为429元，引来众多消费者纷纷交纳定金下单购买。然而到了双十一当天，消费者们却发现，在欧莱雅直播间购买现货，叠加官方发放的大额优惠券后只需要257元，这一价格比主播们承诺的最大力度价格低了66%。

究其原因，是因为这些头部主播常常以“最低价”“全年最大力度”“全网最低”等作为宣传点，让消费者误以为在直播间买到就赚到了。

一位消费者表示：“我们剁手党蹲直播间，为的就是全网最低价啊。不然浪费时间干吗呢？从他们开播的时候就是以低价作为卖点的啊，之前的大部分商品也的确比较便宜。”

分析

平台追求百家争鸣 不再扶持大主播

一位分析师表示，究其原因，是购物平台对头部主播的依赖和扶持程度在降低，他们不再把所有的流量、弹窗资源、好位置都拿给头部主播了；而是在营造一种“百花齐放、百家争鸣”的直播生态，他们不仅扶持其他中小主播，更加重视商家、工厂等自行带货直播的“自播间”。

据此前天猫方面披露，去年双十一，淘宝直播平台超10万个品牌在自播间与消费者互动，其中有43个品牌自播间成交额超1亿元，510个自播间超千万元。目前，淘宝直播的品牌、商家自播占比已经达到70%。

此外，还有分析认为，头部主播过高的坑位费和抽成，让品牌方、渠道、平台都苦不堪言。“我们找头部主播直播过一次，效果不错，带货量很大，但我们发现除了主播之外，其他各方都不赚钱，大家都是赔钱赚吆喝，钱都让主播赚了，这种事情不可能一直干。”某店铺负责人对北京青年报记者表示。

这些带货主播，仅仅搭建一个直播间，便可以开出数十万元的坑位费，外加20%至40%的提成，具体提成比例根据类目不同略有不同。但在品牌方压低价格的同时，要交给主播高达20%的坑位费，令不少品牌方大呼“受不了”“主播的钱太好赚”。

(责编：申佳平、连品洁)