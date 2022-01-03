铁路公安去年查处霸座占座等治安案件15.3万余起
2022年01月03日08:15 | 来源：中国新闻网
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原标题：铁路公安去年查处霸座占座等治安案件15.3万余起
记者2日从公安部获悉，截至去年12月28日，全国铁路公安机关侦破刑事案件3.8万余起，查处霸座占座、高铁吸烟、倒卖车票等治安案件15.3万余起，查获网上逃犯1.3万余名，查缴毒品810余公斤，有力维护了铁路治安秩序。
2021年，铁路公安查处霸座占座等治安案件15.3万余起 公安部供图
2021年，全国铁路公安机关将铁路和旅客列车安全作为重中之重，强化治安问题源头治理，排查整治安全隐患，严厉打击违法犯罪活动，切实保障了铁路运输安全和旅客生命财产安全，旅客群众安全感、满意度不断提升。
去年元旦、春节、“五一”、国庆等大小长假期间，面对铁路客流“井喷”式增长，全国7万余名铁路公安民警坚守一线，全力迎战客流高峰，有力维护了假期铁路乘降秩序，确保了旅客平安出行。
铁路公安机关还出台便民举措7900余项，为群众解决矛盾问题7万余件，排查整改公共安全隐患4.5万余件；深入推进“平安站车路金盾护你行”、高铁安全环境整治等专项行动，组织开展“猎鹰”“云捕”“滤网”等系列战役，全面净化铁路治安环境，有力维护了铁路治安秩序。
(责编：申佳平、连品洁)
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