胡欣红

原标题：收费实行政府指导价，让校外培训回归公益属性

最近，北京、上海、广州相继发布义务教育阶段学科类校外培训收费标准，引发社会高度关注。北京市按照线上线下、班型大小制定了4种收费标准，将于2022年2月21日（2022年中小学春季学期开学）起实施，对面向普通高中学生的学科类校外培训收费的管理，参照此标准执行。

2021年7月出台的“双减”政策，一系列雷霆之举让教育风气为之一新。教育部提供的数据显示，“双减”政策实施以来，校外培训治理工作取得明显进展，学科类培训大幅压减，目前线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。

“双减”阶段性成果是一个良好的开端，要想加速教育回归，强化教育初心，还需要进一步完善落实各项配套措施。“双减”背景下，学科类培训班何去何从？转为非营利性后如何规范？该收多少费用？这些问题关乎“双减”的深化推进，而政府指导定价标准，被认为是监管非营利性学科类培训机构的“最后的靴子”。

中央出台“双减”政策时，明确要求强化培训收费监管，将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理。之后，国家发展改革委、教育部、市场监管总局联合印发了《关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知》，由政府制定基准收费标准和浮动幅度，并按程序纳入地方定价目录。在推进“双减”的过程中，各地陆续就学科类校外培训政策征求意见，出台了相应的标准。

在具体操作中，各地大多将培训班型分为小班(10人以下班型)、中班(10至35人班型)及大班(35人以上班型)。价格浮动幅度均为上浮不超过10%，下浮不限。此外，线上学科类校外培训标准课时时长为30分钟，线下学科类校外培训标准课时时长为45分钟。实际时长不一样的，按比例进行折算。与之前动辄几百元的收费相比，政府指导价无疑彰显了学科类培训机构的非营利性本质。

既然是非营利性的学科培训，就应该守住公益的初心。在“双减”的风潮中，一些培训机构主动求变，纷纷谋求向在线授课转型。然而，个别培训机构仍然存在牟利思维，定价过高。如某教培巨头转型推出的一种课程，拟实行远超上述标准的收费。该教培机构表示进行全面整改，下架上述课程App及相关小程序。对于已经收取的费用，公司称将依照政府指导价采取“多退少不补”的原则操作处理，拟退费的无条件退费。

明目张胆的超标收费固然令行禁止，私下搞“小动作”变相提价也要严加提防。有关部门要加强线上监测和线下巡查，及时查处学科类培训不执行政府指导价、不明码标价以及非学科类培训不明码标价、价外加价、虚构原价、虚假折扣等违法行为。

出台政府指导定价的初衷，是要让不以营利为目的的机构能规范经营，因此要统筹考虑经济发展水平、学生家庭承受能力等因素，适时对收费政策开展评估。还要建立动态调整机制，对收费标准进行调整完善，尽量满足学生差异化教育培训的需求。

(责编：申佳平、连品洁)