收费实行政府指导价，让校外培训回归公益属性
最近，北京、上海、广州相继发布义务教育阶段学科类校外培训收费标准，引发社会高度关注。北京市按照线上线下、班型大小制定了4种收费标准，将于2022年2月21日（2022年中小学春季学期开学）起实施，对面向普通高中学生的学科类校外培训收费的管理，参照此标准执行。
2021年7月出台的“双减”政策，一系列雷霆之举让教育风气为之一新。教育部提供的数据显示，“双减”政策实施以来，校外培训治理工作取得明显进展，学科类培训大幅压减，目前线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。
“双减”阶段性成果是一个良好的开端，要想加速教育回归，强化教育初心，还需要进一步完善落实各项配套措施。“双减”背景下，学科类培训班何去何从？转为非营利性后如何规范？该收多少费用？这些问题关乎“双减”的深化推进，而政府指导定价标准，被认为是监管非营利性学科类培训机构的“最后的靴子”。
中央出台“双减”政策时，明确要求强化培训收费监管，将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理。之后，国家发展改革委、教育部、市场监管总局联合印发了《关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知》，由政府制定基准收费标准和浮动幅度，并按程序纳入地方定价目录。在推进“双减”的过程中，各地陆续就学科类校外培训政策征求意见，出台了相应的标准。
在具体操作中，各地大多将培训班型分为小班(10人以下班型)、中班(10至35人班型)及大班(35人以上班型)。价格浮动幅度均为上浮不超过10%，下浮不限。此外，线上学科类校外培训标准课时时长为30分钟，线下学科类校外培训标准课时时长为45分钟。实际时长不一样的，按比例进行折算。与之前动辄几百元的收费相比，政府指导价无疑彰显了学科类培训机构的非营利性本质。
既然是非营利性的学科培训，就应该守住公益的初心。在“双减”的风潮中，一些培训机构主动求变，纷纷谋求向在线授课转型。然而，个别培训机构仍然存在牟利思维，定价过高。如某教培巨头转型推出的一种课程，拟实行远超上述标准的收费。该教培机构表示进行全面整改，下架上述课程App及相关小程序。对于已经收取的费用，公司称将依照政府指导价采取“多退少不补”的原则操作处理，拟退费的无条件退费。
明目张胆的超标收费固然令行禁止，私下搞“小动作”变相提价也要严加提防。有关部门要加强线上监测和线下巡查，及时查处学科类培训不执行政府指导价、不明码标价以及非学科类培训不明码标价、价外加价、虚构原价、虚假折扣等违法行为。
出台政府指导定价的初衷，是要让不以营利为目的的机构能规范经营，因此要统筹考虑经济发展水平、学生家庭承受能力等因素，适时对收费政策开展评估。还要建立动态调整机制，对收费标准进行调整完善，尽量满足学生差异化教育培训的需求。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 西部陆海新通道“十四五”综合交通运输体系建设方案印发
- 人民网北京1月2日电 （记者王连香）近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《西部陆海新通道“十四五”综合交通运输体系建设方案》（以下简称《建设方案》），对“十四五”时期西部陆海新通道综合交通运输体系建设进行系统谋划和部署安排。 针对西部陆海新通道综合交通运输体系存在的设施网络有待优化、运输组织效率需进一步提升、安全绿色发展不足等问题，《建设方案》提出，要落实加快建设交通强国要求，完善综合立体交通网、促进物流降本增效提质、提高创新发展能力、强化融合联动发展、注重安全绿色发展，推动形成南北贯通、陆海联动、开放共享、辐射有力、协同一体的西部陆海新通道综合交通运输体系，为推进西部陆海新通道高质量建设发展、助力西部地区更好融入新发展格局提供有力支撑。…
相关新闻
- 评论
- 关注