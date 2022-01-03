刘斐

原标题：“天宫对话”激发港澳青年爱国热情

2022年元旦，神舟十三号三名航天员在中国空间站内以“青春”“梦想”“奋斗”为关键词，同京港澳三地青年进行天地对话。这场别开生面的“天宫对话”激发了包括港澳在内全国青年对太空的探索之心，更点燃了他们为祖国骄傲的爱国热情。

“日月安属？列星安陈？”两千多年前，爱国诗人屈原的《天问》就叩击着人们对宇宙苍穹的疑惑。虽经后世无数探索实践，但直到新中国成立后，中国的太空梦才逐渐变为现实。

“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”——在载人航天精神指引下，从神舟一号到神舟十三号，中国人战胜了一个又一个困难，实现了从仰望星空到走入太空的成就；从“玉兔号”月球车到“祝融号”火星车，中国人取得了一个又一个胜利，完成了从登陆地球卫星到着陆地外行星的进阶；从载人一天飞行到在轨六个月驻留，中国人踏出了一个又一个坚实脚步，开启了中国空间站有人长期驻留的时代。

正如习近平主席在二〇二二年新年贺词中所说：“无数平凡英雄拼搏奋斗，汇聚成新时代中国昂扬奋进的洪流。”中国航天事业的发展与成就背后也是无数人默默的付出，其中不乏一代又一代的青年俊杰。更深邃的未来需要当下的青年去探索，其中必不可少港澳的后起之秀。

从航天科普展在澳举办到航天专家团队访港交流，从澳门设立太空探索与科学中心参与国家航天项目到香港科研团队对火星探测和月球采样作出贡献，从参与中国空间站首次太空授课到“天宫对话”连线互动……祖国一直牵挂着香港、澳门的繁荣稳定，一直支持着港澳发展，关心港澳年轻人，在最大程度上为其搭建实现个人梦想的舞台。

“筚路蓝缕，以启山林。”回望来时，需牢记中国发展之路行来不易，无数先烈用鲜血拯救民族于危亡之际、探索并形成符合中国实际的正确道路，无数先辈用苦干实干奋斗出中国今日之综合国力与国际地位。是什么支撑他们踔厉奋发、笃行不怠？是他们对祖国热切深沉的爱。

在“天宫对话”中，航天员翟志刚回答青年学生提问时说：“无论我们飞多高、飞多远，强大的祖国永远是我们最坚强的后盾，爱国主义将永远是激励我们飞天的动力源泉。”

值此世界百年未有之大变局，中国正构建新发展格局，中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，港澳青年有将个人命运同国家前途相联系的必要，也有积极参与国家发展的需要。

粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区、前海深港现代服务业合作区……一片片供港澳青年创业发展的热土正在构筑；中央惠澳十五条、中央惠港十六条、中央惠港青年八条……中央与内地各地便利港澳居民的政策措施涵盖方方面面；“十四五”规划纲要支持港澳巩固提升竞争优势、支持港澳打造共建“一带一路”功能平台，特区青年公务员获送至联合国机构担任初级专业人员……港澳特区有了融入国家发展大局、依托国家参与国际事务的机会。

然而，漫漫逐梦路绝非一片坦途，必然有坎坷和挫折。航天员在太空中遇到困难，会因地面有成千上万航天人的牵挂和守卫而安心，他们只需要把充足的准备发挥出来，就能攻坚克难。青年朋友无论身处内地还是港澳，需要做的就是静下心、沉住气、练本领，祖国永远是强大后盾。

对港澳青年而言，梦想的种子已在心中萌芽，奋斗的征程已在脚下展开。“山致其高而云雨起焉，水致其深而蛟龙生焉。”中国梦的实现不能缺少香港与澳门，中华民族伟大复兴也不会让港澳同胞缺席。

“只有和衷共济、共同努力，‘一国两制’才能行稳致远。”“真诚期盼全体中华儿女携手向前，共创中华民族美好未来。”习近平主席字字千钧，发出了“一起向未来”的时代最强音。港澳青年应积极响应号召，搭乘国家发展的机遇之船，一起奔向广阔的星辰大海。

(责编：申佳平、连品洁)