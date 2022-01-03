本报记者 金 晨

图为与会嘉宾在内江欧豪年艺术馆参观。

（四川省台办供图）

内江与台湾相隔万水千山，却因国画大师张大千结下深厚情缘。近日，以“传承大千艺术 共创文化繁荣”为主题的海峡两岸大千文化艺术交流活动在四川省内江市举行。120余名两岸艺文界和文旅文创界代表人士齐聚一堂，围绕弘扬大千文化、赋能城市发展等话题展开讨论，为加快大千文化特色资源的挖掘与开发献计献策，持续推动两岸文化产业融合发展。

内江是张大千先生的故乡。近年来，内江把大千文化艺术融入城市建设，打造了大千园、张大千纪念馆、张大千美术馆等景区景点，并开发大千系列文创产品，形成大千文化旅游品牌，营造出浓厚的大千文化氛围。不少台胞抓住机遇，将台湾“文创+旅游”的发展经验和模式带到大千故里，为打造内江大千文化品牌贡献力量。

台商莫程富是台湾知名文创社区“妖怪村”的“操盘手”之一，在他看来，内江可以参考欧洲莫扎特小镇“品厚重、俏营销”的模式，将大千文化进行全域品牌打造。“他们用莫扎特带动一座文旅小镇，我们就用一个艺术家——张大千带动城市发展。”莫程富建议，大千文化的展现不能单一聚焦书画，而是要以数字化营销的方式面向更多受众，这样才能吸引更多年轻人，由青年群体带动产业发展，赋能产业联动。

作为“川台文旅交流合作带头人”，第三次参加两岸大千文化艺术交流活动的台胞谢柏园十分关注大千文化与内江城市发展的融合。“除了做大大千文化产业规模，更要加大人才引进。”交流会上，谢柏园多次提到“青年力量”的重要性，他希望内江大力招引具备国际性资源、擅长文化产业经营和规划工作的人才，组建专业团队，积极为内江引入其他优秀文化资源，同时带动大千文化及其他内江文化走向国际。“此外，要充分利用糖、夏布、铸造产业基础优势，突出内江特色，推动发展现代化文化产业，让更多年轻人参与其中。”他表示。

活动期间，与会嘉宾还前往四川省对台交流基地——内江欧豪年艺术馆，一睹台湾著名画家欧豪年先生捐赠的包括张大千画作在内的百余幅极具艺术价值的书画真迹，感悟画作背后蕴藏的中华优秀传统文化底蕴和人文精神。

“大千先生生于四川，老于台湾，而我是从台湾而来旅居成都的书画后辈。”在川台湾青年书画家萧琬融表示，大千先生作为海峡两岸艺术界共同敬仰的大师级人物，是两岸文化交流的一个重要纽带。“希望能以此为契机，通过大千先生这块闪闪发光的招牌，持续促进川台两地深度交流与合作。”萧琬融说。

据介绍，海峡两岸大千文化艺术交流活动自2013年起已成功举办七届，成为促进川台交流合作的重要品牌活动，发挥了弘扬大千文化、增进同胞交流、促进心灵契合的作用，有力促进了内江与台湾经济文化融合发展。截至目前，内江台商工业园和64个台资项目保持良好发展势头，累计投资突破65亿元，涉及文化创意、电子信息、生物医药等多个领域。

“2021年两岸经贸合作再创新高，让在大陆发展的台商更有信心。”全国台企联常务副会长、重庆市台协会会长李文勋表示，内江作为大千故里，又处于成渝双城经济圈的中心地带，在台胞中有较高知名度和关注度。“我们目前正计划在内江建设一个500亩的厂房，希望能为更多想来内江落地发展的台商提供一个优质平台。”李文勋说。

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