王劲玉

原标题：开往“春天”的公交车

早上9点15分，常虎彪准时站在村里的公交站牌前等候，今天他要到县城购买一些过年要用的生活用品。没一会儿，站牌前等候了近20名村民。“村里一半人都出来了，都想试试这免费的公交车。”常虎彪说。

脱贫户常虎彪正在等公交。（新华社记者王劲玉 摄）

常虎彪是山西省榆社县王宁村的脱贫户，55岁的他是村里为数不多的留守户之一。1月1日，榆社县决定在全县实行公交车免费政策。王宁村虽然地处偏远，但也通了公交。

“村里2018年脱贫，2019年通了公交车，大家的生活方便了许多，但去一趟县城一个来回需要16元。现在免费了，村民们打心眼里高兴。”王宁村村委会主任常占军说。

这几年，常虎彪家的日子越过越好，进城的次数也明显增多。“村子离县城有25公里，最早骑自行车去，得骑2个多小时，一年都去不了几次；后来买了摩托车，40分钟就能到，撞了两次也就慢慢地不骑了；有了公交车后，一个月进城4次左右，可是也不便宜。”常虎彪说。

榆社县是山西省的脱贫县，随着脱贫攻坚的进行，县里各项基础设施有了明显改善，农村地区交通路网也得到了不同程度的提质改造。目前全县行政建制村全部通了四级以上沥青和水泥混凝土公路，公共交通实现了全覆盖。

1月1日，榆社县全域免费公交开行。（新华社记者王劲玉 摄）

经过多次协商，榆社县引进了新的公交运营公司，整合了新能源公交车105辆，确定县政府每年补贴780万元作为公交车运营费用，27条县内公交线路全部免费运行，日均运营里程8500公里，载客量8000人次。

常虎彪算了一笔账，免费公交车开通后，每年进城购买生产生活资料的交通费用就能省去500元左右。“过去觉得住村里不方便，但又舍不得这几十亩地，现在种出来的粮食卖也好、给儿女送点也好，都方便了。”常虎彪说。

常占军说，村里的种植户、养殖户都离不开跟村外边打交道，“80亩玉露香梨得一箱一箱往外运，加工好的小杂粮也得想法卖出去，村民自家养的土鸡也得在外边找销路，现在有了这么个免费交通工具，大家都说多了一条‘致富路’。”

榆社县交通运输局局长贾晋虎说，交通部门每个季度都要对公交公司进行考核，把群众满意度、运营里程等作为考核标准，确保免费公交切实为民服务，并且在运营中研判群众的等车时间、站点覆盖率等情况，适时推出定制公交、响应式服务与调度。

王宁村的乡间道路。（新华社记者王劲玉 摄）

落日下，村民们正在将一块新的公交车站牌立在王宁村村口。村民们说新站牌就在他们闲暇时的聚集地，已经跟公交公司协商好修改上下车地点，将来出行会更加方便。

(责编：申佳平、连品洁)