陈溯

原标题：前瞻2022：国际粮价创十年新高 中国粮价会怎么走？

(经济观察)前瞻2022：国际粮价创十年新高 中国粮价会怎么走？

中新社北京1月2日电 (记者 陈溯)联合国粮农组织(FAO)发布的2021年11月国际食品价格指数同比上涨27.3%，创十年最高纪录。在此背景下，中国粮食价格会否受到波及？2022年中国粮食价格会怎么走？

中国国家统计局公布的数据显示，2021年中国粮食产量连续第七年超过1.3万亿斤，达到1.3657万亿斤新高。同时，中国粮食储备充足，据官方数据，当前，中国粮食库存总量充足，处于历史高位。以小麦为例，在连年丰收的形势下，库存持续增加，目前可满足中国人1年半的消费需求。

不过，在国际粮价上涨及农业生产资料价格上涨等因素的带动下，中国粮价也出现了波动上涨的趋势，尤其是玉米价格上涨明显。据农业农村部统计，2021年1-6月，玉米产区批发均价比2020年上半年均价上涨44%，稻谷、小麦均价同比涨幅在10%以下。

分析预测，未来国际粮价将在高位运行。联合国粮农组织高级经济学家阿巴斯安认为，短期内国际食品价格可能不会下跌。荷兰合作银行也在报告中指出，在2022年，通胀现象在国际农产品市场不会是暂时的，供应链断裂、极端天气、化肥价格上涨三大问题不会在明年有明显缓解。

在新冠肺炎疫情、贸易保护主义等影响下，国际粮食供应链持续受到冲击，国际粮食格局深刻改变，中国粮食进口的稳定性面临挑战。国际粮食价格是否会进一步传导至中国、影响2022年中国粮价？

从口粮来看，专家普遍认为，2022年中国的小麦、大米价格仍将以稳定为主。

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员姜文来向中新社记者表示，从供给的角度来看，中国粮食连年丰收，中国始终将“口粮绝对安全”视为底线。面对复杂的国际粮食格局，中国今年的中央经济工作会议和中央农村工作会议对粮食安全的重视“再加码”，强调保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。2022年中国总体粮食供给货源根基较稳，预期向好。从需求的角度看，未来一段时间中国粮食需求虽然将持续增长，但整体上粮食需求量相对稳定，2022年不会有很大的增长量，整体粮食仍然处于紧平衡状态。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥表示，中国口粮价格稳定运行的基础比较好，“目前稻谷生产相对过剩，价格不具备上涨条件；前期小麦价格经过一轮上涨，目前在高位运行，但随着中国官方对夏粮生产高度重视，夏粮丰收或有可能带动小麦价格回落”。

由于此前玉米价格涨势较大，且中国玉米进口量持续增长，玉米价格走势备受关注。

李国祥表示，目前中国玉米价格已在高位波动，但未来继续上涨的可能性不大。主要是由于国际玉米价格上涨带动了玉米增产，国际玉米价格已经趋于稳定，国内玉米也在持续增产，此外，随着全球大米产能过剩，过剩的大米有可能会进入饲料行业，在替代作用下，玉米等饲料粮价格也会有所下降。

2021年受玉米价格高涨因素影响，农户种植热情高涨，种植面积较上年有所增长。据有关机构测算，2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，同比增长206万公顷，增长近5%。

中国的大豆和油料作物比较依赖进口，其中大豆对进口的依赖度超过80%，大豆和油料价格又将如何发展？

李国祥表示，国际上价格上涨明显的主要是小麦和油，小麦中国完全可以自给，大豆和油料还会继续进口，但预计2022年中国将增加大豆和油料产量，降低对进口的依赖。

面对日趋复杂的外部环境，近日，中国高层在布局粮食安全时提出，要“扩种大豆和油料”，被外界视作中国提高粮食安全抗外部风险能力的措施。

姜文来表示，2022年，中国粮食主产区受到干旱洪涝灾害影响的风险依然存在，加之地租、农药、化肥、种子、人工等生产成本持续增加，这两方面因素将有可能推高粮价。官方需要关注农业生产资料走势，做好对极端灾害天气的防备。

对于国际粮价的传导效应，李国祥表示，要谨防借国际粮价上涨恶意炒作，粮食贸易商应注意辨别错误的价格信号，以免对市场行情产生错误判断而惜售、增储。“中国的粮食需求比较稳定，明年国内整体供给也会只多不少，对进口的依赖度也将有所下降。建议贸易商不要到国际上抢购粮食，以免造成损失。”(完)

(责编：申佳平、连品洁)