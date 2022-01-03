章玉贵

原标题：RCEP生效：向不确定的世界经济注入稳定预期

因新冠肺炎疫情带来的多维与反复冲击，世界经济依然面临巨大不确定性。而日前正式生效的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)无疑是向尚处复苏动荡期的世界经济注入了一股强劲暖流。这标志着由占世界人口与经济总量近三成的15个成员国组成的全球最大自贸区，正以务实的姿态和扎实的行动促进区域和全球经济一体化。

RCEP生效，确立了区域经济合作与繁荣共生新范式。RCEP最早由东盟规划并提出，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度共同参加(“10+6”)，旨在通过削减关税及非关税壁垒，以最终建立16国统一市场的自由贸易协定。由于涵盖人口最多、成员国构成也最多元，各方诉求往往很难统一，因此谈判并不顺利，甚至出现了个别国家中途退出的现象。但在东盟和中日韩以及澳大利亚、新西兰等国的合力推动下，有关缔约方最终通过31轮正式谈判和400多场反复磋商，于2020年11月15日正式签署了这项全球迄今为止规模最大的自由贸易协定。

RCEP将能给成员国带来实实在在的利益，且反映了当今国际经贸规则与高水平开放发展方向，也是在经济发展水平存在显著差异、制度体制迥异的亚太国家间进行合作性博弈的基础上，跨越“合成谬误”，致力于促进贸易与投资便利化，促进商品和资本的自由流通，巩固发展多边贸易体系建立起的高水平制度安排。从协定文本来看，包括货物贸易、原产地累积规则、服务贸易、投资、知识产权、电子商务、竞争政策、中小企业、经济与技术合作、政府采购、争端解决等20个章节以及序言和4个市场准入承诺表附件。核心原则与世界贸易组织的宗旨与目标高度契合。例如被称为“纸黄金”的原产地证书，随着RCEP的生效，将立即成为成员国享受关税减免等优惠待遇的重要凭证。这充分体现了当今世界最主要的出口力量作为自由贸易领域公共产品的新供给者，承担起了推动全球经济发展和贸易投资自由化的重任。

RCEP的生效，增强了全球产业链供应链的稳定性与韧性。在全球经济和贸易高度一体化的时代，保持产业链供应链的稳定是确保各国正常生产、贸易和生活的重要前提。新冠肺炎疫情暴发之前，全球产业链的分工与合作以及供应链中枢的形成，均有其内在的经济逻辑，既具有全球工业生产与产业格局变迁的周期性与阶段性特点，也具有预期确定下的稳定性特征。但是疫情作为重大外部变量对全球产业链供应链造成了巨大冲击，加上部分国家聚焦于本国产业链供应链的安全和稳定而执行国家利己主义的产业与贸易政策，造成了全球产业链的局部断裂，供应链也变得空前脆弱，加剧了全球经济的动荡并影响了复苏进程。

新冠肺炎疫情暴发之后，中国作为全球产业链供应链的枢纽，不仅确保了全球抗疫物资供应链的不脱节，而且与日韩、东盟等国一道，尽力恢复经济常态并促进东亚、东南亚乃至全球产业链衔接与供应链顺畅。中国还与有关各方携手推动RCEP谈判在货物贸易、服务贸易、投资等重要议题上取得重大进展并最终签署协定，体现出RCEP成员国的责任担当。

RCEP生效之后，作为全球第二大、第三大经济体的中国和日本，将与区内其他成员国基于投资贸易协定形成更加紧密的产业分工与合作关系，并在新一轮全球产业链重构中获得集体层面上的行为空间。而根据RCEP重点原产地累积规则中的累积规则，成员国在确定产品的原产资格时，把产品生产中所使用自贸协定其他缔约方的原产材料视为产品生产所在缔约方的原产材料，事实上降低了产品获得原产资格的门槛，极大调动了RCEP成员国中小企业利用原产地累积规则的积极性和主动性，显著促进了区域生产资源的优化配置与产品内分工与合作，特别是中间品的生产和贸易发展，有利于增强产业链供应链的稳定性与韧性。

RCEP的生效，为节约区域市场主体交易成本提供保障。与其他高水平投资贸易协定一样，RCEP是一个以零关税为基础和目标的国际协定。RCEP成员国之间关税减让以“立即降至零关税、10年内降至零关税”的承诺为主，成员间90%以上的货物贸易将最终实现零关税。目前，东盟已超越欧盟成为我国第一大贸易伙伴，2021年前11个月的双边贸易总额达到5.11万亿元，占我国外贸总额的14.4%。日本为我国第四大贸易伙伴，2021年前11个月的双边贸易总值占我国外贸总额的6.2%。而根据中日关税减让安排，随着RCEP的生效，中国对日本商品平均关税由目前的9.76%最终降至0.04%，日本对中国商品的平均关税由目前的7.47%最终降低到接近于零。中国将在RCEP协定框架下分阶段对约86%的日本产品免除进口关税，日本将对中国85.6%的产品免除进口关税。显然，协定的生效将为节约区内市场主体之间的交易成本提供坚实保障。

至于货物贸易便利化安排，RCEP各缔约方就海关程序、检验检疫、技术标准等作出了高水平承诺，特别是承诺尽可能在货物抵达后48小时内放行，对快件、易腐货物争取在抵达后6小时内放行。从节约交易成本和促进贸易发展的角度而言，上述统一贸易条规的制度安排将大大提升物流通关效率，使区域贸易更加便捷与透明，也更加公正与可预测，进而显著提振区内成员国的相互出口。至于服务贸易领域的开放与便利化，各缔约方也作出了坚定承诺，即在协议生效后的5年(2027年1月1日)，对服务贸易开放实行负面清单管理。

RCEP的生效，还为世界经济吸纳中国增长红利奠定了基石。疫情暴发以来，中国不仅力保全球产业链供应链不脱节，而且为全球深受疫情冲击的经济体提供了最为稳定的出口市场和增长预期。2021年前三季度，中国对全球进口增长的贡献率高达14.1%。RCEP的生效，不仅有助于我国出口企业开拓区内成员国的出口市场，挖掘出口潜力，更有利于我国主要贸易伙伴基于高水平贸易协定和开放承诺，承接中国经济发展的红利。这批红利的释放，将随着中国市场准入的大幅放宽、投资环境的不断改善以及金融服务业的高水平对外开放，形成以广阔的市场空间和持续扩大的服务需求为基础，以高水平制度开放为动力，以产业链供应链稳定与韧性为保障的更多中国机遇。

(作者：章玉贵，系上海外国语大学国际金融贸易学院院长)

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