原标题：金融血脉滋养实体经济

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。2021年，金融对实体经济的支持力度进一步加大，着力稳定宏观经济大盘，力促经济运行在合理区间。

一方面，间接融资结构持续改善。从总量看，稳定信贷增长，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，广义货币M2、社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。从价格看，深化利率市场化改革，企业融资成本进一步降低，2021年企业贷款平均利率已在5%以下，为统计以来新低。从结构看，优化信贷结构，稳企业、保就业成效稳固，重点领域和薄弱环节的金融支持力度加强。

另一方面，直接融资比重进一步提升。新股发行上市步伐加快，融资规模稳步增长，股权融资对实体经济支持成效显著。多层次资本市场体系下，创新资本加速形成，为我国经济高质量发展激发出更多活力。

信贷增长保持稳定

2021年以来，我国针对形势变化，加强预调微调，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性。我国先后于2021年7月、12月两次实施全面降准，共释放资金约2.2万亿元。

“降准的目的在于，加强货币政策跨周期调节，保持市场流动性合理充裕，增加金融机构长期稳定资金来源、降低资金成本压力，更好地支持稳增长等政策目标，也有助于稳定市场信心和预期。”招联金融首席研究员董希淼说，据预测，12月的这次降准，将降低金融机构资金成本每年约150亿元，通过金融机构传导，进而降低社会综合融资成本。

社会综合融资成本的降低，还得益于深化利率市场化改革。过去一年，我国持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革红利，推动实际贷款利率在2020年大幅降低的基础上进一步下降。2021年前11个月，整体贷款利率为5.07%，同比下降0.09个百分点，其中，企业贷款利率为4.61%，同比下降0.11个百分点。

信贷稳定增长的最终落地，离不开金融机构“敢贷、愿贷、能贷”，要做到这三点，需发挥征信体系的支撑作用。截至2021年三季度末，中国人民银行已推动各地建成省级地方征信平台10家，地市级地方征信平台40余家，平台共采集6361万户企业的118亿条信息，帮助65.38万户小微企业获得信贷2.34万亿元。

接下来，信用信息的共享整合将进一步深化，各市场主体、尤其是小微企业的融资将更便利、更可得。国务院办公厅日前已印发《加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案》，提出构建全国一体化融资信用服务平台网络。

信贷结构持续优化

信贷增长稳定、融资成本下降的同时，信贷结构也在持续优化，取得了一系列成效。

小微企业预期更稳、信心更足。过去一年，小微企业、个体工商户面临较大困难。党中央、国务院高度重视小微企业融资问题，先后出台了多项政策措施，引导商业银行扩大信用贷款、持续增加首贷户，推广随借随还贷款，对受疫情持续影响的行业企业给予定向支持。

在多方合力之下，普惠小微贷款实现了“量增、面扩、价降”。截至2021年11月末，普惠小微贷款余额18.9万亿元，同比增长26.4%，比各项贷款增速高约15个百分点；支持小微经营主体约4300万户，同比增长35%；2021年11月，新发放普惠小微贷款平均利率4.98%，比上年12月下降10个基点。

乡村振兴金融服务深入推进。我国脱贫攻坚战取得全面胜利后，面对新形势，金融管理部门将服务重点投向粮食安全、种业发展、乡村建设等领域，同时，适时调整、完善扶贫再贷款政策，加大对国家乡村振兴重点帮扶县的支持力度。

制造业中长期资金解渴。“与短期资金相比，企业更渴求中长期资金，以更好地匹配研发生产、回款周期。”维尔利环保科技集团股份有限公司总裁宗韬说。如何满足企业需求？产业政策、金融政策要协同，加大制造业中长期贷款投放。截至2021年11月末，投向制造业的中长期贷款同比增长33.8%，保持了较高增速。

“接下来，金融机构要落实高水平科技自立自强部署，提高金融供给与科创需求的匹配度，大力支持‘卡脖子’技术的攻关突破。”中国工商银行行长廖林说。

绿色信贷助力经济绿色转型。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。基于以上正确认知，2021年我国推出碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，两个工具并行实施，既助力科学有序实现双碳目标，又保障国家能源安全。

直接融资更加高效

过去一年，资本市场改革开放蹄疾步稳，基础制度不断完善，市场生态持续优化，科技、资本和产业得以在更高水平、更广范围实现循环畅通，直接融资活水汩汩涌向实体经济。

融资渠道不断拓宽。随着注册制改革加快推进，企业上市标准更加多元，上市条件愈发简化，市场包容性和覆盖面进一步提升。越来越多实体企业拿到资本市场入场券，跑出发展加速度。据同花顺iFinD数据统计，截至2021年12月28日，2021年以来A股共有519只新股上市，首发募集资金总额达5430亿元，数量及金额均创近年来新高。

创新活力加速释放。多层次资本市场错位发展、有机联系，为不同类型、不同发展阶段企业提供“定制式”融资服务：科创板坚守“硬科技”定位，创业板服务成长型创新创业企业，北交所聚焦“更早、更小、更新”……推动新材料、新能源等一批新产业、新业态接连涌现，为经济转型升级、新旧动能转换蓄势赋能。数据显示，目前已有300余家专精特新“小巨人”企业登陆A股市场，近两年平均营业收入增速和净利润平均增速超过25%。

“在服务实体经济高质量发展上体现‘进’，继续保持IPO、再融资常态化，坚守科创板‘硬科技’定位，建设好创业板，扎实办好北京证券交易所，规范发展私募股权和创投基金，引导资金加大对科技创新、制造业、中小企业等重点领域支持力度。”近日，中国证监会主席易会满明确2022年资本市场服务经济高质量发展的目标任务。

展望未来，可以预期，金融市场深化改革步履不停，各类资源要素将加速转化为源头活水，持续滋养实体经济茁壮生长、枝繁叶茂。(经济日报记者 郭子源 李华林)

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