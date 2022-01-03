本报记者 吴春燕 王忠耀

原标题：以更高水平开放激发更强发展动力

“我宣布，德庆贡柑首次出口泰国，发车！”2021年12月29日，在广东省肇庆市德庆县，随着副县长刘晓林的话音落下，满载着928公斤德庆贡柑的货车启动前往肇庆海关。据悉，这是德庆贡柑首次出口泰国，也是首次出口至《区域全面经济伙伴关系协定》（下简称RCEP）成员国。

据德庆县东璞生态农业有限公司负责人陈慧介绍，今年德庆贡柑出口实现了从0到1的飞跃。2021年12月，贡柑已先后出口到北美和欧盟，在积累了出口经验后，此次首发泰国，公司对各项流程手续都很熟悉。对于本次德庆贡柑出口能够在RCEP生效之际第一时间抢抓机遇，陈慧表示这得益于产品品质等自身条件打造过硬，加上政府相关部门的支持，才成功将德庆贡柑首次出口至RCEP国家。

而地处中国与东盟桥头堡位置的湛江市，也已经敏锐地捕捉到了RCEP带来的发展机遇。记者日前从湛江市商务局了解到，当地将立足打通线上线下的交易服务，通过实施农产品直播电商人才培训工程，承接和服务RCEP带来的农业贸易合作机遇，实现湛江农业“买全球、卖全球”的战略格局。

广东作为改革开放前沿，是中国外贸第一大省，也是农产品进出口大省。2020年，广东农产品进出口总额2335.2亿元，居全国第二。RCEP成员国是广东农产品贸易的重要市场，据统计，广东出口RCEP成员国的农产品约占出口总额的24%；从RCEP成员国进口农产品占进口总额的34%。

对于RCEP生效所带来的巨大商贸和发展机遇，广东农业领域在第一时间做好了准备。2021年12月14日，广东省农业领域启动了对接RCEP十大行动计划，其中包括创建广东农业RCEP发展联盟；创建RCEP农产品国际采购交易中心；创建广东RCEP农业对外合作先行区；推动举办广东RCEP农业发展高峰论坛；推动建设RCEP农业贸易公共服务平台等一系列措施。

农业领域的热切期待和积极融入，正是广东各行各业，对于RCEP这个全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的“朋友圈”态度的生动缩影。

“随着RCEP的生效实施，我省纺织服装业、轻型制造业将面临新的机遇期，汽车、跨境电商行业将迎来新一轮利好，铁矿石、港口航运、物流、机械、纺服、家具等行业将持续受益，交通与通信、农产品等行业或吸引更多外资。”广东省商务厅相关负责人表示。

RCEP生效毋庸置疑将给各成员国企业带来重要机遇，在此背景下，如何帮助省内企业更好抓住机遇，把握红利，广东各地各部门主动作为，积极行动。

2022年1月1日凌晨，钟表指针刚刚走过零点，经过广州市黄埔区商务局（广州开发区商务局）、黄埔海关关税处工作人员的指导和快速审批，名创优品国际（广州）有限公司完成原产地证审核和出口报关程序，向泰国出口的产品通关。从提交申请到获得海关签发的RCEP原产地证书，整个过程仅用时46秒。

日前，粤港澳大湾区首个专精特新产业园广州开发区专精特新产业园正式启动，航空轮胎动力学大科学装置、慧眼大设施工程预研项目等86个项目竣工投试产，涵盖科技创新、先进制造、现代服务、乡村振兴、社会民生、基础设施等多个领域，项目计划投资总额约861亿元，达产产值（营业收入）约1562亿元。RCEP的正式生效，无疑为黄埔区、广州开发区发展活力的释放，注入了又一剂“加强针”。

“RCEP落地将提升黄埔区制造业国际竞争力，因此我们希望能尽快引导和帮助企业更快更好融入这个协定中去。”黄埔区商务局相关负责人表示，为助力企业充分运用RCEP关税减让政策，抢占对外贸易新机遇，他们会持续结合区内企业实际，举办线上政策宣讲，瞄准实操细节进行深入浅出解析，有效帮助相关企业理解和掌握RCEP相关政策。

“RCEP的正式生效，将给企业带来众多利好。”日前，在汕头海关政策宣讲会现场，该关关税处有关负责人向40多家企业详细讲解了RCEP政策。为帮助粤东企业持续用活用好RCEP政策，汕头海关充分发挥关区特区、老区、苏区和侨乡叠加优势，加强对RCEP原产地规则、关税减让等政策研究，深入企业现场指导，助推粤东外贸搭上“RCEP发展快车”。

据了解，汕头海关成立了专家小组，围绕国家、商品等不同主题，通过上门辅导、线上培训等多种形式开展全方位政策宣讲，帮助企业充分了解RCEP原产地规则；推进“智慧海关”建设，指导企业熟练运用原产地证书智能审核、“属地备案”、自助打印作业等便利措施，缩短企业办证时间，助力辖区企业充分享受RCEP政策红利。

“粤东地区中小企业众多，RCEP的实施对提升企业国际市场竞争力作用明显。”汕头海关关税处有关负责人介绍，RCEP机制下企业能凭借更低的门槛获得原产地资格、享受关税优惠，从而降低成本，赢得更广阔的国际市场。

（本报记者 吴春燕 王忠耀）

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