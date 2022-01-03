“天问一号”从火星发回祝福
2022年01月03日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：新年第一天 “天问一号”从火星发回祝福
环绕器与火星合影 新华社发（国家航天局供图）
新年第一天，国家航天局发布我国首次火星探测任务天问一号探测器从遥远火星传回的一组精美图像，向全国人民报告“天问一号”平安，致以节日问候。
本组图像包含环绕器与火星合影、环绕器局部特写、火星北极冰盖、“祝融号”火星车拍摄火面地貌等内容，展示环绕器、“祝融号”火星车工作状态及获取的火星表面形态。
截至2021年12月31日，天问一号环绕器在轨运行526天，当前距离地球约3.5亿千米，通信时延约19.5分钟；火星车在火星表面工作225个火星日，累计行驶超过1400米。目前，天问一号任务正按计划开展探测和相关测试，共传回约560GB原始科学数据，两器状态良好，运行正常。
(责编：申佳平、连品洁)
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