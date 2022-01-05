人民网北京1月5日电 （记者任妍）ETF作为一种金融创新产品，已经成为我国资本市场的重要投资工具。截至2021年8月底，沪市共有367只ETF挂牌交易，沪市ETF市值规模超过1.05万亿元。ETF的发展有哪些作用，未来有哪些创新机会？近日，上海证券交易所创新产品部通过《一起滚雪球——ETF投资30问》栏目进行了解读。

针对ETF的综合优势，上交所创新产品部认为，运用ETF进行资产配置，可以降低个股突发事件对持有资产的影响；同时，运作简单透明，省去了对基金经理能力和道德风险的担心；此外，投资成本相对低，资金使用效率高。

针对ETF的发展发挥了哪些正面作用，上交所创新产品部认为，ETF作为一种金融创新产品，具有成本低廉、高效透明的投资特点，能够满足市场资产配置和风险管理的需求。

上交所创新产品部表示，总体来看，ETF市场的建立和健全，不仅完善了上交所的产品结构，支持了上海作为国际金融中心的基础建设，同时也促进了我国基金行业规模增长，扩大了我国资本市场对外开放程度，有效服务了实体经济的发展，提升了资本市场在国民经济中的支柱作用。在资本市场进一步对外开放的新形势下，ETF的积极作用将愈发彰显：

一是行业主题ETF快速发展，助推经济转型。在上交所上市的科创ETF、芯片ETF、新能源车ETF、碳中和ETF、智能制造ETF、医疗创新ETF等主题ETF，在满足投资者个性化需求的同时，也适度引导资金流向、服务国家战略、支持科技创新、支持产业升级、支持经济转型。

二是ETF逐渐为机构投资者和长期资金所青睐，促进A股市场长期投资和价值投资。未来几年，商业银行自营、理财、保险公司、养老金等机构投资者有望成为ETF市场的长期增量资金来源，成为ETF市场实现跨越式发展的重要保障。

三是ETF为全球市场的互联互通搭建桥梁，推进我国资本市场对外开放。目前挂钩沪深300指数的境外ETF共有16只，总规模超过30亿美元。

针对ETF未来将有哪些创新，上交所创新产品部表示，沪市ETF市场创新步伐会不断加快，产品布局将更加丰富，投资者参与程度也将越来越高。

一是建设一个全球ETF中心。上交所将持续扩展产品链，努力打造标的资产覆盖股票、债券、商品、外汇及衍生品的财富管理中心。着力发展权益类ETF，扩大ETF标的范围，丰富科创板ETF种类，持续推出各类行业/主题ETF，积极推出跨沪港深ETF等跨市场ETF产品。此外，ETF期权作为ETF产品配套的风险管理工具，我们将在已有两只ETF期权品种基础上为投资者提供有效的风险管理工具。

二是打造一个ETF创新中心。完善ETF交易机制，优化做市商评级制度，丰富做市商类型，提升ETF市场流动性。提升ETF申赎效率，将部分ETF的“T+1”非担保交收模式优化成RTGS模式，促进ETF套利机制有效发挥。促进ETF集合申购试点业务常态化，满足投资者多元化投资需要。研究搭建互联网基金平台，打通场内场外销售渠道，拓展场内基金市场投资群体，让更多个人和机构投资者参与ETF投资，也逐步引导更多投资者通过ETF产品实现长期投资、价值投资、低成本投资的科学投资理念。

三是构建一套ETF服务体系。提高ETF业务流程效率，通过提高ETF发行上市效率、推进基金运行电子化等措施提升ETF业务办理效率。构建全方位ETF宣传推广体系，多渠道为投资者提供ETF投资资讯，使更多的投资者了解ETF、认同ETF、掌握ETF、运用ETF，通过ETF提升投资技巧和财富管理水平。

据悉，《一起滚雪球——ETF投资30问》是由上海证券交易所投资者教育基地、中国基金报、雪球联合推出的关于ETF投资的系列投资者教育短视频栏目，通过上交所相关业务负责人、各大基金公司指数基金相关负责人对于ETF从基础概念到行业主题的分享，旨在帮助投资者建立起对于ETF投资的基础认知。

(责编：赵竹青、吕骞)