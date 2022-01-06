《成渝共建西部金融中心规划》印发 明确“六体系一基础”政策框架
2022年01月06日09:35 | 来源：人民网
小字号
人民网北京1月6日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局、重庆市人民政府、四川省人民政府印发了《成渝共建西部金融中心规划》。《成渝共建西部金融中心规划》明确了共建西部金融中心的“六体系一基础”政策框架，从金融机构组织体系、金融市场体系、金融服务体系、金融创新体系、金融开放体系、金融生态体系、金融基础设施七个方面提出28项具体政策措施。
推进成渝地区双城经济圈建设对构建“双循环”新发展格局有着重大而深远的影响。据介绍，《成渝共建西部金融中心规划》的出台，有利于进一步推进金融改革开放，将成渝建设成为立足西部、面向东亚和东南亚、南亚，服务共建“一带一路”国家和地区的西部金融中心，推动成渝地区加快双城经济圈建设，打造高质量发展重要增长极和新的动力源。
(责编：罗知之、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《成渝共建西部金融中心规划》印发 明确“六体系一基础”政策框架
- 人民网北京1月6日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局、重庆市人民政府、四川省人民政府印发了《成渝共建西部金融中心规划》。《成渝共建西部金融中心规划》明确了共建西部金融中心的“六体系一基础”政策框架，从金融机构组织体系、金融市场体系、金融服务体系、金融创新体系、金融开放体系、金融生态体系、金融基础设施七个方面提出28项具体政策措施。…
- 水利部：到2025年建设一批国家水网骨干工程 新增供水能力290亿立方米
- 人民网北京1月6日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，水利部印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》（以下简称《指导意见》），要求到2025年，建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。 《指导意见》提出，到2025年，在完善水资源优化配置体系方面，建成一批重大引调水和重点水源工程，新增供水能力290亿立方米，水资源承载能力与经济社会发展适应性明显增强；城乡供水保障水平进一步提高，农村自来水普及率达到88%；大中型灌区灌排骨干工程体系逐步完善，新增、恢复有效灌溉面积1500万亩；数字化、网络化、智能化和精细化调度水平有效提升。…
相关新闻
- 评论
- 关注