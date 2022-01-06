人民网北京1月6日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局、重庆市人民政府、四川省人民政府印发了《成渝共建西部金融中心规划》。《成渝共建西部金融中心规划》明确了共建西部金融中心的“六体系一基础”政策框架，从金融机构组织体系、金融市场体系、金融服务体系、金融创新体系、金融开放体系、金融生态体系、金融基础设施七个方面提出28项具体政策措施。

推进成渝地区双城经济圈建设对构建“双循环”新发展格局有着重大而深远的影响。据介绍，《成渝共建西部金融中心规划》的出台，有利于进一步推进金融改革开放，将成渝建设成为立足西部、面向东亚和东南亚、南亚，服务共建“一带一路”国家和地区的西部金融中心，推动成渝地区加快双城经济圈建设，打造高质量发展重要增长极和新的动力源。

(责编：罗知之、吕骞)