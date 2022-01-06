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水利部明确智慧水利建设目标：到2025年建成七大江河数字孪生流域

2022年01月06日09:37 | 来源：人民网
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人民网北京1月6日电 （王仁宏）据水利部消息，近日，水利部印发了《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》（以下简称《指导意见》）《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》（以下简称《实施方案》），还同步印发了《智慧水利建设顶层设计》（以下简称《顶层设计》）《“十四五”智慧水利建设规划》（以下简称《建设规划》），系列文件明确了推进智慧水利建设的时间表、路线图、任务书、责任单。

《指导意见》指出，推进智慧水利建设是推动新阶段水利高质量发展的六条实施路径之一，需要按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，以数字化、网络化、智能化为主线，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，以构建数字孪生流域为核心，全面推进算据、算法、算力建设，加快构建具有预报、预警、预演、预案（以下简称“四预”）功能的智慧水利体系。

《指导意见》要求，到2025年，通过建设数字孪生流域、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全体系、智慧水利保障体系，推进水利工程智能化改造，建成七大江河数字孪生流域，在重点防洪地区实现“四预”（即预报、预警、预演、预案），在跨流域重大引调水工程、跨省重点河湖基本实现水资源管理与调配“四预”，N项业务应用水平明显提升，建成智慧水利体系1.0版。

《指导意见》提出了推进智慧水利建设的主要任务：一是建设数字孪生流域，包括建设数字孪生平台、完善信息基础设施。二是构建“2+N”水利智能业务应用体系，包括建设流域防洪应用、建设水资源管理与调配应用、建设N项业务应用。三是强化水利网络安全体系，包括水利网络安全管理、水利网络安全防护、水利网络安全监督。

与《指导意见》相配套，水利部面向相关司局，直属单位，中国长江三峡集团有限公司、中国南水北调集团有限公司印发了《实施方案》，将《指导意见》提出的任务进一步细化实化为94项具体措施，并分别明确责任分工和完成时限。同步印发的《顶层设计》主要谋划智慧水利建设的总体目标、总体框架、建设布局、建设安排等内容，《建设规划》主要明确“十四五”时期智慧水利建设目标、建设任务、重点工程等内容。

(责编：王仁宏、吕骞)

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